Миколенко будет счастлив. Динамо сыграет с Эвертоном в благотворительном матче

Динамо проведет матч с Эвертоном 29 июля / Фото: Коллаж: Сегодня
Киевское Динамо сразу после матчей второго раунда квалификации Лиги чемпионов проведет спарринг с сильным соперником – командой АПЛ Эвертоном. Кстати, 5 июля "бело-синие" расписали нулевую ничью с 15-кратным чемпионом Швейцарии.
Динамо и Эвертон проведут поединок 29 июля в Ливерпуле на стадионе "Гудисон Парк". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Матч будет нести благотворительную миссию. Все деньги, собранные во время поединка, будут направлены на поддержку Украины в противостоянии с Россией.
Напомним, в составе "ирисок" выступает экс-динамовец Виталий Миколенко. Защитник перешел из Динамо в Эвертон 1 января 2022 года. Виталий подписал контракт на 4,5 года – до лета 2026-го. На трансфере своего воспитанника киевский клуб заработал 23 млн еро.
К слову, фанаты "ирисок" без ума от украинского защитника. Миколенко вернулся в расположение клуба прервав свой отпуск.
Во время подготовки к сезону команда Луческу уже сыграла четыре матча с швейцарскими клубами.
Контрольные матчи Динамо:
- 26.06. Динамо – Ивердон-Спорт (Швейцария) – 1:1
- 29.06. Динамо – Лозанна (Швейцария) – 0:2
- 02.07. Динамо – Сьон (Швейцария) – 1:0
- 05.07. Динамо – Янг Бойз (Швейцария) – 0:0
- 09.07. Динамо – Люцерн (Швейцария)
- 12.07. Динамо – Лион (Франция)
- 15.07. Динамо – Антверпен (Бельгия)
- 29.07. Динамо – Эвертон (Англия)
Матчи во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов против Фенербахче динамовцы сыграют 20 и 27 июля.
Старт в чемпионате Украины запланирован 23 августа.