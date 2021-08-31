Металлист, Карпаты, Оболонь в борьбе за Кубок Украины: прямая трансляция матчей и результаты

31 августа и 1 сентября пройдут матчи третьего раунда Кубка Украины / Фото: УАФ

Сегодня, 31 августа, девятью матчами стартует третий предварительный этап Кубка Украины. Два поединка состоятся 1 сентября.

На этой стадии турнира не участвуют представители Премьер-лиги. Почти все матчи можно посмотреть бесплатно на YouTube.

31 августа

15:00. Эпицентр (Дунаевцы) – Нива (Тернополь)

16:30. Буковина (Черновцы) – Прикарпатье (Ивано-Франковск)

16:30. Никополь (Никополь) – Таврия (Симферополь)

16:30. Балканы (Заря) – ВПК-Агро (Вишневое)

17:00. Чернигов (Чернигов) – Альянс (Липовая Долина)

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18:00. Металлург (Запорожье) – Горняк-Спорт (Горишние Плавни)

19:00. Карпаты (Львов) – Волынь (Луцк)

19:00. ЛНЗ (Черкассы) – Олимпик (Донецк)

19:00. Оболонь (Киев) – Полесье (Житомир)

1 сентября

16:30. Скорук (Томаковка) – Металлист (Харьков)

17:00. Николаев (Николаев) – Волчанск (Покотиловка)

Смотрите как прошли матчи второго предварительного раунда Кубка Украины