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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Месть России: журналиста, уличившего Валиеву в допинге, пригрозили умертвить

Павел Василенко
12 февраля, 19:42
Британского репортера Дункана Маккея призывают приготовиться к повторению судьбы бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко

За статью о Валиевой грозят убить / Фото: Коллаж: Сегодня

Британским журналистам из издания Inside the Games, первым сообщившим о допинге у россиян на Олимпиаде-2022 в Пекине, угрожают расправой.

Об этом сообщает The Guardian.

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Камила Валиева погорела на допинге в Пекине / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Дункан Маккей, один из репортеров, которые вывели россиян на чистую воду, говорит, что они получают угрозы в соцсетях.

Один из твитов, адресованных Маккею, был следующего содержания: "У вас тоже будет положительный тест, когда вы обнаружите новые вещества в своем чае".

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Это явный отсыл к смерти Александра Литвиненко.

Бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко умер в Лондоне 23 ноября 2006 года. По версии британской полиции, он был отравлен радиоактивным химическим элементом полоний-210, который ему подмешали в чай.

Александр Литвиненко / Фото: Wikipedia

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Когда журналист ответил, что не пьет чай и избегает отель "Миллениум" (где был отравлен Литвиненко), ему написали: "Вы знаете, что такое банкротство. Приготовьтесь к этой дороге".

Камила Валиева / Фото: Reuters

Напомним, заседание выездной панели Спортивного арбитражного суда Лозанны по делу фигуристки РОК Валиевой пройдет в Пекине 13 февраля.

России грозит лишение олимпийского золота Пекина-2022, Валиевой – дисквалификация, а ее окружению – тюрьма.

НА ЧЕМ ПОГОРЕЛА ВАЛИЕВА

Препарат триметазидин, иногда называемый ТМЗ, был добавлен в список запрещенных Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2014 году. Он помогает спортсменам работать с более высокой частотой сердечных сокращений в течение более длительного периода времени.

Валиева уже в 15 лет испортила себе карьеру / Фото: Reuters