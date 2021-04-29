Месть по-ирландски: Макгрегор купил паб и запретил туда ходить мужчине, которого избил

Конор Макгрегор со своим сыном / Фото: Instagram
Как мы уже писали, недавно бывший чемпион UFC Конор Макгрегор приобрел паб, где избил пожилого мужчину Десмонда Кио несколько лет назад. Ирландец выложил за заведение 1,5-2 миллиона евро. Выяснилось, что первым делом боец запретил Кио появляется в заведении. Вот это месть!
Тем не менее такое наказание не произвело впечатления на Десмонда. Он признался, что все равно в паб Конора – ни ногой.
"Я не пойду туда, особенно сейчас. Не хотел бы тратить деньги в его пабе, честно. Это меня не касается, не стал бы придавать этому такое значение. Да, у меня там полно друзей, я выпивал там около 14 лет. Факт тот, что он был неправ, почему обвиняют меня? Это странно и лицемерно", – рассказал мужчина Irish Mirror.
Инцидент случился в 2019 году. Конор решил угостить всех посетителей заведения собственным виски. Когда же мужчина в возрасте, сидевший за стойкой, отказался пить, Макгрегор ударил его сзади.
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