Месть по-ирландски: Макгрегор купил паб и запретил туда ходить мужчине, которого избил

Звездный боец смешанных единоборств оригинально отомстил Десмонду Кио за конфликт, возникший между ними некоторое время назад. Конор купил паб, где ударил мужчину, и запретил тому его посещать

Конор Макгрегор со своим сыном / Фото: Instagram

Как мы уже писали, недавно бывший чемпион UFC Конор Макгрегор приобрел паб, где избил пожилого мужчину Десмонда Кио несколько лет назад. Ирландец выложил за заведение 1,5-2 миллиона евро. Выяснилось, что первым делом боец запретил Кио появляется в заведении. Вот это месть!

Тем не менее такое наказание не произвело впечатления на Десмонда. Он признался, что все равно в паб Конора – ни ногой.

"Я не пойду туда, особенно сейчас. Не хотел бы тратить деньги в его пабе, честно. Это меня не касается, не стал бы придавать этому такое значение. Да, у меня там полно друзей, я выпивал там около 14 лет. Факт тот, что он был неправ, почему обвиняют меня? Это странно и лицемерно", – рассказал мужчина Irish Mirror.

Инцидент случился в 2019 году. Конор решил угостить всех посетителей заведения собственным виски. Когда же мужчина в возрасте, сидевший за стойкой, отказался пить, Макгрегор ударил его сзади.