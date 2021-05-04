Месси вышел на четверте место в списке лучших бомбардиров в истории: кого обошел аргентинец

Лионель Месси. Фото: REUTERS/Pablo Morano
Нападающий Барселоны Лионель Месси вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров всех времен. Аргентинец оформил дубль в матче против Валенсии, доведя счет своим голам на профессиональном уровне до 741 мяча.
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Месси опередил легендарного бразильца Ромарио, на счету которого осталось 740 голов. Аргентинец забил 670 голов за Барсу и еще 71 мяч за сборную Аргентины. Впереди Месси располагаются Пеле (762 мяча), Йозеф Бицан (762) и Криштиану Роналду (775), сообщает sport.es.
Ранее мы писали, что Месси согласился получать в два раза меньше, но при одном условии. Лионель готов пойти на сокращение годовой зарплаты до 37 миллионов евро, но сэкономленные деньги должны быть обязательно направлены на укрепление состава Барсы.
Смотрите гол-красавец в исполнении Месси:
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