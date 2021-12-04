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11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
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Месси страдает. Стало известно, что раздражает легенду в Париже

Любомир Луканюк
4 декабря, 12:38
Аргентинский форвард после жаркой Испании никак не может привыкнуть к прохладной Франции, Лионелю дискомфортно играть на снегу

Лионелю пока трудно в чемпионате Франции / Фото: REUTERS

Нападающий Пари Сен-Жермен Лионель Месси недавно получил "Золотой мяч". Однако в новом клубе аргентинец еще до конца не адаптировался.

Его игра в чемпионате Франции не впечатляет. И на это есть причина. О ней поведал бывший одноклубник Месси по Барселоне Луис Суарес.

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"Мы с Лионелем общаемся каждый день. Об играх, о семье.

Месси признался мне, что очень страдает, играя в холод, на снегу. К такой погоде ему сложно привыкнуть", – цитирует Суареса Onze.

Кстати, главный тренер Динамо Мирча Луческу объяснил почему Месси дали "Золотой мяч" в этом сезоне. "Месси сыграл решающую роль в победе сборной Аргентины на Кубке Америки – более сильном соревновании, чем чемпионат Европы", – уверен Луческу.

Напомним, что Лионель Месси летом этого года перешел из Барселоны в Пари Сен-Жермен.

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