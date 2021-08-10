10 августа 17:00
Шахтер Кг --
Колос --
10 августа 20:30
Шахтер --
Генк --
11 августа 19:30
Динамо --
Минай --
13 августа 19:30
Шахтер --
Металлист 1925 --
14 августа 17:00
Верес --
Ворскла --
14 августа 19:30
Заря --
Минай --
14 августа 19:30
Десна --
Днепр-1 --
15 августа 17:00
Колос --
Рух --
15 августа 19:30
Львов --
Александрия --
16 августа 19:00
Мариуполь --
Черноморец --
18 августа 19:30
Ингулец --
Динамо --
20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Месси с женой летят в Париж: фото из самолета

Олег Люлька
10 августа, 15:31
Сегодня лучший футболист 21-го века, отыгравший 20 лет за Барселону, подпишет контракт с Пари Сен-Жермен – смотрите, как аргентинец покидал Каталонию и летел во Францию

Лео с женой на пути в Париж / Фото: Instagram

Вместе с женой, детьми и своим отцом Лионель Месси улетел из Каталонии в Париж, где сегодня же подпишет контракт с ПСЖ.

Об этом перед вылетом заявил отец футболиста.

На вопрос, кто виноват в том, что Месси покидает "блаугранас", папа Месси ответил: "Спросите в ФК Барселона".

Реклама

Как мы сообщали, ПСЖ и Лионель Месси согласовали контракт на два года с возможностью продления еще на один – до лета 2024-го. Сейчас Лео 34 года.

Зарплата Месси в Париже чистыми составит 35 млн евро в год. Это больше, чем у его бразильского одноклубника Неймара (31 млн евро), но более чем в два раза меньше, чем было у самого Лионеля в Барселоне, где он получал на руки 74,9 млн евро в год.

СКОЛЬКО БУДЕТ ПОЛУЧАТЬ МЕССИ В ПСЖ

  • 35 млн евро – в год
  • 2,9 миллиона евро – в месяц
  • 675 тысяч евро – в неделю
  • 95 890 евро – в день
  • 67 евро – в минуту
  • 1,1 евро – в секунду

Лионель Месси плачет во время прощания с Барселоной / Фото: Reuters

Ранее, чтобы остаться в Барселоне, Месси согласился на сокращение зарплаты вдвое, но даже этого не хватило, чтобы каталонский клуб вписался в зарплатные рамки, предусмотренные Ла Лигой. В итоге Лионель со слезами покинул "Камп Ноу".

Реклама