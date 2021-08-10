Месси с женой летят в Париж: фото из самолета

Лео с женой на пути в Париж / Фото: Instagram
Вместе с женой, детьми и своим отцом Лионель Месси улетел из Каталонии в Париж, где сегодня же подпишет контракт с ПСЖ.
Об этом перед вылетом заявил отец футболиста.
На вопрос, кто виноват в том, что Месси покидает "блаугранас", папа Месси ответил: "Спросите в ФК Барселона".
Как мы сообщали, ПСЖ и Лионель Месси согласовали контракт на два года с возможностью продления еще на один – до лета 2024-го. Сейчас Лео 34 года.
Зарплата Месси в Париже чистыми составит 35 млн евро в год. Это больше, чем у его бразильского одноклубника Неймара (31 млн евро), но более чем в два раза меньше, чем было у самого Лионеля в Барселоне, где он получал на руки 74,9 млн евро в год.
СКОЛЬКО БУДЕТ ПОЛУЧАТЬ МЕССИ В ПСЖ
- 35 млн евро – в год
- 2,9 миллиона евро – в месяц
- 675 тысяч евро – в неделю
- 95 890 евро – в день
- 67 евро – в минуту
- 1,1 евро – в секунду
Ранее, чтобы остаться в Барселоне, Месси согласился на сокращение зарплаты вдвое, но даже этого не хватило, чтобы каталонский клуб вписался в зарплатные рамки, предусмотренные Ла Лигой. В итоге Лионель со слезами покинул "Камп Ноу".