Барселона не сумела обыграть Атлетико – 0:0. После игры на "Камп Ноу" "матрасники" остались лидерами Примеры, но уже в воскресенье их могут догнать земляки из Реала

Месси / Фото: Reuters

В чемпионате Испании состоялся центральный матч 35-го тура. Барселона на Камп Ноу сыграла вничью 0:0 с Атлетико.

Этот результат оставил Атлетико во главе турнирной таблицы Примеры. За три тура до финиша от "матрасников" на два очка продолжает отставать Барселона.

Между тем ничья на "Камп Ноу" оказалась на руку Реалу – "сливочные" догонят по очкам Атлетико, если в воскресенье обыграют на своем поле Севилью.

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Отметим, что на 27-й минуте матча Барселона – Севилья хавбек каталонцев Серджи Бускетс и защитник мадридцев Стефан Савич столкнулись головами в борьбе за мяч недалеко от центра поля. Бускетса увели за пределы поля, и вернулся он лишь через несколько минут. Однако вскоре лег на газон и не смог продолжить поединок. Вместо Бускетса на поле вышел Илайш Мориба.

На 70-й минуте Барселона забила после розыгрыша стандарта. Однако мяч не был засчитан – VAR показал офсайд у Араухо.

Последний шанс вырвать победу Барселона упустила на 90-й минуте – Месси с 25 метров пробил мимо "девятки". Возможно, этот промах будет стоить каталонцам чемпионства.

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Барселона – Атлетико – 0:0

Барселона: Тер Штеген – Мингеса (Араухо, 46), Пике, Лангле – Дест (Серхи Роберто, 75), де Йонг, Бускетс (Мориба, 32), Педри (Дембеле, 75), Альба – Месси, Гризманн

Атлетико: Облак – Савич, Фелипе, Эрмосо – Триппьер, Льоренте, Коке, Лемар (Сауль, 13, Фелиш, 67), Карраско – Корреа, Суарес

Предупреждения: Мориба, 58, Альба, 82, Пике, 82 – Сауль, 35, Фелипе, 46, Коке, 65

Отметим, что сегодня в Германии чемпионом досрочно стала Бавария.