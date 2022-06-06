6 июня 21:45
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6 июня 21:45
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Дания --
7 июня 21:45
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Англия --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
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Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
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Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
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Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
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Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
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Месси принялся догонять Роналду: обновился рейтинг лучших бомбардиров сборных

Андрей Трофимов
6 июня, 11:37
Криштиану Роналду обновил свой рекорд, а Лионель Месси обошел Ференца Пушкаша и вышел на четвертое место после пяти голов в ворота эстонцев

Месси и Роналду: голеадоры мирового футбола / Фото: REUTERS

Во втором туре Лиги наций сборная Португалии разгромила Швейцарию – 4:0. У хозяев дублем отличился Криштиану Роналду.

Таким образом, Роналду обновил собственный рекорд по голам за сборную. Теперь у игрока Манчестер Юнайтед 117 забитых мячей. Это лучший результат среди всех игроков национальных сборных. Второе место занимает бывший футболист сборной Ирана Али Даеи, на счету которого 109 забитых голов.

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Заметно приблизился к сотне голов в футболке сборной Аргентины Лионель Месси. Его команда в товарищеском матче разгромила Эстонию – 5:0. Все голы забил Лионель!

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Теперь на его счету 86 мячей за национальную команду. Форвард обошел легендарного венгерского нападающего Ференца Пушкаша (84 мяча) и теперь занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров сборных.

Рейтинг лучших бомбардиров мира:

  1. Криштиану Роналду (Португалия) – 117
  2. Али Даеи (Иран) – 109
  3. Мохтар Дахари (Малайзия) – 89
  4. Лионель Месси (Аргентина) – 86
  5. Ференц Пушкаш (Венгрия) – 84

Ранее Украинская ассоциация футбола поддержала нашу команду после поражения Уэльсу и высмеяла Россию, которую исключили из всех соревнований.