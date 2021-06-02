Месси договорился о продлении контракта с Барселоной: чем дожали Лео

Фото: REUTERS/Albert Gea
Нападающий Барселоны Лионель Месси договорился с клубом о продлении контракта, истекающего 30 июня.
Об этом сообщает Marca со ссылкой на Cadena COPE.
По данным источника, сторонам необходимо уладить только самые мелкие детали, и аргентинский нападающий продлит свой контракт с клубом. Соглашение будет рассчитано на два года.
Отмечается, что принять окончательное решение о продлении контракта с Барселоной Месси помогло подписание каталонцами его кума – экс-нападающего Манчестер Сити Серхио Агуэро, вместе с которым они выступают за национальную команду Аргентины.
Месси и Агуэро в сборной Аргентины
Ранее мы писали, что Месси может прочно связать свою жизнь с Барселоной. Президент "блаугранас" Жоан Лапорта предложил Лионелю не только продлить контракт на два года, но и затем в течение трех лет быть представителем испанского гранда в США. Напомним, Лео давно собирается поехать в MLS после завершения карьеры в Европе. А после этого Месси на пять лет может занять одну из руководящих должностей в Барсе.
24 июня Месси исполнится 34 года. Ранее его сватали в Манчестер Сити и ПСЖ.
Смотрите, как Месси получал свой шестой "Золотой мяч"
Новости на эту же тему:Дорожка для Зинченко: из Манчестер Сити массово уходят в Барселону Барселона подписала игрока МанСити с бешеными отступными, чтобы успокоить Месси Месси получил невероятное предложение, которое перебивает все другие Футбол умрет вместе с Суперлигой: Реал и компания ответили на угрозы УЕФА судом