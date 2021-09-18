22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
18 сентября 14:00
Ингулец 0
Колос 2
18 сентября 17:00
Мариуполь 0
Шахтер 5
18 сентября 17:00
Днепр-1 1
Верес 0
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Динамо 0
Александрия 0
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Ворскла --
Минай --
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Черноморец --
19 сентября 19:30
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25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
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Минай --
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Шахтер --
Динамо --
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Бешикташ --
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Манчестер Сити --
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Брюгге --
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Ливерпуль --
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Спортинг --
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Месиво в чемпионате Месси! Жесткая драка фанатов во Франции

Олег Люлька
18 сентября, 20:59
Только вмешательство полиции помогло очистить поле от фанатов во время матча Ланс – Лилль и спасти игру

Столкновения на матче Ланс - Лилль / Фото: Reuters

Фанаты едва не сорвали субботний матч чемпионата Франции Ланс – Лилль (1:0).

В перерыве встречи фанаты хозяев выбежали на поле, подбежали к сектору с ультрас Лилля и вступили с ними в драку.

Из-за этого продолжение игры оказалось под вопросом.

Для наведения порядка на стадионе в помощь к стюардам ввели полицию.

В итоге с получасовой задержкой, но второй тайм все-таки стартовал. Гол поляка Франковски на 74-й минуте принес Лансу победу 1:0.

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По данным Goal.com, драка в перерыве матча Ланс – Лилль, считающегося одним из самых горячих дерби во Франции, спровоцировали фанаты гостей, которые взобрались на забор, отделявший их от домашних болельщиков, и принялись бросать в них сиденья и другие предметы.

Напомним, менее месяца назад во Франции пришлось остановить игру Ницца – Марсель из-за того, что фанаты хозяев устроили массовую драку с футболистами гостей. Как следствие, с Ниццы сняли два очка, а матч решили переиграть на нейтральном поле.

Как видим, во французской Лиге-1 интересно – даже без голов новичка ПСЖ Лионеля Месси.

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