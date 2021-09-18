Месиво в чемпионате Месси! Жесткая драка фанатов во Франции

Столкновения на матче Ланс - Лилль / Фото: Reuters

Фанаты едва не сорвали субботний матч чемпионата Франции Ланс – Лилль (1:0).

В перерыве встречи фанаты хозяев выбежали на поле, подбежали к сектору с ультрас Лилля и вступили с ними в драку.

Из-за этого продолжение игры оказалось под вопросом.

Для наведения порядка на стадионе в помощь к стюардам ввели полицию.

В итоге с получасовой задержкой, но второй тайм все-таки стартовал. Гол поляка Франковски на 74-й минуте принес Лансу победу 1:0.

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По данным Goal.com, драка в перерыве матча Ланс – Лилль, считающегося одним из самых горячих дерби во Франции, спровоцировали фанаты гостей, которые взобрались на забор, отделявший их от домашних болельщиков, и принялись бросать в них сиденья и другие предметы.

Напомним, менее месяца назад во Франции пришлось остановить игру Ницца – Марсель из-за того, что фанаты хозяев устроили массовую драку с футболистами гостей. Как следствие, с Ниццы сняли два очка, а матч решили переиграть на нейтральном поле.

Как видим, во французской Лиге-1 интересно – даже без голов новичка ПСЖ Лионеля Месси.

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