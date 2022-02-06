6 февраля 16:30
Боруссия Д --
Байер --
6 февраля 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетико --
6 февраля 21:00
Сенегал --
Египет --
6 февраля 21:45 Онлайн
Лилль --
ПСЖ --
7 февраля 19:00
Полесье --
Черноморец --
8 февраля 19:00
Металлист --
Верес --
8 февраля 22:00
Бернли --
Манчестер Юнайтед --
8 февраля 22:00
Интер --
Рома --
9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 февраля 17:00
Эвертон --
Лидс --
12 февраля 17:15
Вильярреал --
Реал --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
12 февраля 19:00
Наполи --
Интер --
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Медальный зачет Олимпиады после 6 февраля

Андрей Трофимов
6 февраля, 18:35
После стартовых дней Игр в Пекине в медальном зачете лидирует Норвегия, Украина пока без наград

Норвежцы - лидеры медального зачета / Фото: Reuters

В воскресенье, 6 февраля, Норвегия не выиграла ни единого золота на зимних Играх-2022, тем не менее в медальном зачете Олимпиады продолжает занимать первую строчку. В спину ей дышит Швеция.

Читайте также: Все медалисты Олимпиады 6 февраля

Реклама

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ ОЛИМПИАДЫ

В Олимпийских играх 2022 года принимает участие 91 страна. Впервые на Играх представлены Гаити и Саудовская Аравия.

Соревнования в Пекине продлятся до 20 февраля. Украина надеется на медали в биатлоне и фристайле.