Медальный зачет Олимпиады после 6 февраля

Норвежцы - лидеры медального зачета / Фото: Reuters

В воскресенье, 6 февраля, Норвегия не выиграла ни единого золота на зимних Играх-2022, тем не менее в медальном зачете Олимпиады продолжает занимать первую строчку. В спину ей дышит Швеция.

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МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ ОЛИМПИАДЫ

В Олимпийских играх 2022 года принимает участие 91 страна. Впервые на Играх представлены Гаити и Саудовская Аравия.

Соревнования в Пекине продлятся до 20 февраля. Украина надеется на медали в биатлоне и фристайле.