Медальный зачет Олимпиады после 1 августа: Украина поднялась

Благодаря серебряной награде, которую в плавании добыл Михаил Романчук, сборная Украины в медальном зачете Игр-2020 в Токио поднялась с 65-й на 56-ю строчку

Романчук с "серебром" Олимпиады / Фото: Reuters

После соревнований, состоявшихся в воскресенье, 1 августа, медальный зачет Олимпиады в Токио продолжает возглавлять Китай, у которого 50 наград – 23 золотые, 14 серебряных и 13 бронзовых.

Украина, у которой после пяти бронзовых наград благодаря пловцу Михаилу Романчуку появилось первое "серебро", теперь уже пребывает в середине не седьмого, а шестого десятка – на 56-й строчке.

Олимпиада продлится до 8 августа.

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