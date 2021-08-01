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Медальный зачет Олимпиады после 1 августа: Украина поднялась

1 августа, 17:57

Олег Люлька

Благодаря серебряной награде, которую в плавании добыл Михаил Романчук, сборная Украины в медальном зачете Игр-2020 в Токио поднялась с 65-й на 56-ю строчку

Романчук с "серебром" Олимпиады / Фото: Reuters

После соревнований, состоявшихся в воскресенье, 1 августа, медальный зачет Олимпиады в Токио продолжает возглавлять Китай, у которого 50 наград – 23 золотые, 14 серебряных и 13 бронзовых.

Украина, у которой после пяти бронзовых наград благодаря пловцу Михаилу Романчуку появилось первое "серебро", теперь уже пребывает в середине не седьмого, а шестого десятка – на 56-й строчке.

Олимпиада продлится до 8 августа.

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МестоСтранавсего
1 Китай23141350
2 США20231659
3 Япония175931
4 Австралия1431431
5 ОКР12191344
6 Великобритания10101232
7 Франция510621
8 Южная Корея54817
9 Италия481527
10 Нидерланды47617
11 Германия441119
12 Новая Зеландия43411
13 Чехия4318
14 Канада34714
15 Швейцария34512
16 Хорватия3227
17 Бразилия23510
18 Китайский Тайбэй2349
19 Венгрия2226
20 Словения2114
20 Эквадор2002
Косово2002
Катар2002
24 Испания1337
25 Грузия1315
26 Румыния1304
Швеция1304
Венесуэла1304
29 Гонконг1203
ЮАР1203
Словакия1203
32 Австрия1135
33 Дания0123
Сербия1124
35 Бельгия1113
Ямайка1113
Норвегия1113
38 Польша1102
Тунис1102
40 Ирландия1023
Израиль1023
Турция1023
43 Беларусь1012
Эстония1012
Фиджи1012
Узбекистан1012
47 Бермуды1001
Эфиопия1001
Греция1001
Иран1001
Латвия1001
Филиппины1001
Таиланд1001
54 Колумбия0213
55 Доминиканская Республика0202
56УКРАИНА0156
57 Индонезия0123
Монголия0123
59 Куба0112
Индия0112
Португалия0112
Сан-Марино0112
Уганда0112
64 Болгария0101
Иордания0101
Северная Македония0101
Туркменистан0101
68 Казахстан0033
Мексика0033
70 Азербайджан0022
Египет0022
72 Аргентина0011
Финляндия0011
Кот-д'Ивуар0011
Кувейт0011
Малайзия0011
Всего (76 команд)179177208564

Михаил Романчук завоевал серебро на дистанции 1500 метров вольным стилем / Фото: Getty Images

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Олимпиада-2020 Михаил Романчук медальный зачет Украина на Олимпиаде-2020

Источник: Сегодня|Спорт

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