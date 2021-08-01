Медальный зачет Олимпиады после 1 августа: Украина поднялась
1 августа, 17:57
Олег Люлька
Благодаря серебряной награде, которую в плавании добыл Михаил Романчук, сборная Украины в медальном зачете Игр-2020 в Токио поднялась с 65-й на 56-ю строчку
Романчук с "серебром" Олимпиады / Фото: Reuters
После соревнований, состоявшихся в воскресенье, 1 августа, медальный зачет Олимпиады в Токио продолжает возглавлять Китай, у которого 50 наград – 23 золотые, 14 серебряных и 13 бронзовых.
Украина, у которой после пяти бронзовых наград благодаря пловцу Михаилу Романчуку появилось первое "серебро", теперь уже пребывает в середине не седьмого, а шестого десятка – на 56-й строчке.
Олимпиада продлится до 8 августа.
|Место
|Страна
|всего
|1
| Китай
|23
|14
|13
|50
|2
| США
|20
|23
|16
|59
|3
| Япония
|17
|5
|9
|31
|4
| Австралия
|14
|3
|14
|31
|5
| ОКР
|12
|19
|13
|44
|6
| Великобритания
|10
|10
|12
|32
|7
| Франция
|5
|10
|6
|21
|8
| Южная Корея
|5
|4
|8
|17
|9
| Италия
|4
|8
|15
|27
|10
| Нидерланды
|4
|7
|6
|17
|11
| Германия
|4
|4
|11
|19
|12
| Новая Зеландия
|4
|3
|4
|11
|13
| Чехия
|4
|3
|1
|8
|14
| Канада
|3
|4
|7
|14
|15
| Швейцария
|3
|4
|5
|12
|16
| Хорватия
|3
|2
|2
|7
|17
| Бразилия
|2
|3
|5
|10
|18
| Китайский Тайбэй
|2
|3
|4
|9
|19
| Венгрия
|2
|2
|2
|6
|20
| Словения
|2
|1
|1
|4
|20
| Эквадор
|2
|0
|0
|2
| Косово
|2
|0
|0
|2
| Катар
|2
|0
|0
|2
|24
| Испания
|1
|3
|3
|7
|25
| Грузия
|1
|3
|1
|5
|26
| Румыния
|1
|3
|0
|4
| Швеция
|1
|3
|0
|4
| Венесуэла
|1
|3
|0
|4
|29
| Гонконг
|1
|2
|0
|3
| ЮАР
|1
|2
|0
|3
| Словакия
|1
|2
|0
|3
|32
| Австрия
|1
|1
|3
|5
|33
| Дания
|0
|1
|2
|3
| Сербия
|1
|1
|2
|4
|35
| Бельгия
|1
|1
|1
|3
| Ямайка
|1
|1
|1
|3
| Норвегия
|1
|1
|1
|3
|38
| Польша
|1
|1
|0
|2
| Тунис
|1
|1
|0
|2
|40
| Ирландия
|1
|0
|2
|3
| Израиль
|1
|0
|2
|3
| Турция
|1
|0
|2
|3
|43
| Беларусь
|1
|0
|1
|2
| Эстония
|1
|0
|1
|2
| Фиджи
|1
|0
|1
|2
| Узбекистан
|1
|0
|1
|2
|47
| Бермуды
|1
|0
|0
|1
| Эфиопия
|1
|0
|0
|1
| Греция
|1
|0
|0
|1
| Иран
|1
|0
|0
|1
| Латвия
|1
|0
|0
|1
| Филиппины
|1
|0
|0
|1
| Таиланд
|1
|0
|0
|1
|54
| Колумбия
|0
|2
|1
|3
|55
| Доминиканская Республика
|0
|2
|0
|2
|56
|УКРАИНА
|0
|1
|5
|6
|57
| Индонезия
|0
|1
|2
|3
| Монголия
|0
|1
|2
|3
|59
| Куба
|0
|1
|1
|2
| Индия
|0
|1
|1
|2
| Португалия
|0
|1
|1
|2
| Сан-Марино
|0
|1
|1
|2
| Уганда
|0
|1
|1
|2
|64
| Болгария
|0
|1
|0
|1
| Иордания
|0
|1
|0
|1
| Северная Македония
|0
|1
|0
|1
| Туркменистан
|0
|1
|0
|1
|68
| Казахстан
|0
|0
|3
|3
| Мексика
|0
|0
|3
|3
|70
| Азербайджан
|0
|0
|2
|2
| Египет
|0
|0
|2
|2
|72
| Аргентина
|0
|0
|1
|1
| Финляндия
|0
|0
|1
|1
| Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
| Кувейт
|0
|0
|1
|1
| Малайзия
|0
|0
|1
|1
|Всего (76 команд)
|179
|177
|208
|564
Михаил Романчук завоевал серебро на дистанции 1500 метров вольным стилем / Фото: Getty Images
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