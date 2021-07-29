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Медальный зачет Олимпиады-2020 после шестого дня

29 июля, 17:16

Сергей Шаховец

В четверг, 29 июля, на Олимпийских играх в Токио разыграли еще 17 комплектов наград в 8 видах спорта. Украина сегодня выиграла четвертую бронзу

Михаил Романчук стал бронзовым призером Олимпиады-2020 / Фото: Reuters

После шести дней Олимпиады-2020, во время которых разыгрывались награды, Украина в общем медальном зачете занимает 54-е место. Лидирует в рейтинге Китай, а следом за ней идут США и Япония. Ранее мы писали о главном звуковом сопровождении лета в Токио – концертах цикад. История из Японии.

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Медальный зачет Олимпиады-2020 на 29 июля:

МестоСтранаЗолотоСереброБронзаВсего
1 Китай146929
2 США13141037
3 Япония134522
4 ОКР811827
5 Австралия821020
6 Великобритания57618
7 Южная Корея42511
8 Германия33612
9 Франция3339
10 Италия27918
11 Нидерланды27413
12 Канада23510
13 Венгрия2125
14 Словения2114
15 Хорватия2013
16 Косово2002
17 Швейцария1326
18 Румыния1304
19 Тайвань1236
20 Бразилия1225
21 Новая Зеландия1214
21 Чехия1214
23 Грузия1203
24 Сербия1124
25 Австрия1113
26 Гонконг1102
26 Тунис1102
28 Ирландия1012
28 Узбекистан1012
28 Эстония1012
31 Бермуды1001
31 Иран1001
31 Латвия1001
31 Норвегия1001
31 Словакия1001
31 Таиланд1001
31 Фиджи1001
31 Филиппины1001
31 Эквадор1001
40 Испания0213
41 ЮАР0202
42 Индонезия0123
42 Монголия0123
44 Бельгия0112
44 Дания0112
46 Болгария0101
46 Венесуэла0101
46 Иордания0101
46 Индия0101
46 Колумбия0101
46 Польша0101
46 Северная Македония0101
46 Туркмения0101
54 Украина0044
55 Казахстан0033
56 Египет0022
56 Мексика0022
56 Турция0022
59 Аргентина0011
59 Израиль0011
59 Кот-д’Ивуар0011
59 Куба0011
59 Кувейт0011
59 Сан-Марино0011
59 Финляндия0011
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Источник: Сегодня|Спорт

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