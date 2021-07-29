Медальный зачет Олимпиады-2020 после шестого дня

В четверг, 29 июля, на Олимпийских играх в Токио разыграли еще 17 комплектов наград в 8 видах спорта. Украина сегодня выиграла четвертую бронзу

Михаил Романчук стал бронзовым призером Олимпиады-2020 / Фото: Reuters

После шести дней Олимпиады-2020, во время которых разыгрывались награды, Украина в общем медальном зачете занимает 54-е место. Лидирует в рейтинге Китай, а следом за ней идут США и Япония. Ранее мы писали о главном звуковом сопровождении лета в Токио – концертах цикад. История из Японии.

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Медальный зачет Олимпиады-2020 на 29 июля:

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 1 Китай 14 6 9 29 2 США 13 14 10 37 3 Япония 13 4 5 22 4 ОКР 8 11 8 27 5 Австралия 8 2 10 20 6 Великобритания 5 7 6 18 7 Южная Корея 4 2 5 11 8 Германия 3 3 6 12 9 Франция 3 3 3 9 10 Италия 2 7 9 18 11 Нидерланды 2 7 4 13 12 Канада 2 3 5 10 13 Венгрия 2 1 2 5 14 Словения 2 1 1 4 15 Хорватия 2 0 1 3 16 Косово 2 0 0 2 17 Швейцария 1 3 2 6 18 Румыния 1 3 0 4 19 Тайвань 1 2 3 6 20 Бразилия 1 2 2 5 21 Новая Зеландия 1 2 1 4 21 Чехия 1 2 1 4 23 Грузия 1 2 0 3 24 Сербия 1 1 2 4 25 Австрия 1 1 1 3 26 Гонконг 1 1 0 2 26 Тунис 1 1 0 2 28 Ирландия 1 0 1 2 28 Узбекистан 1 0 1 2 28 Эстония 1 0 1 2 31 Бермуды 1 0 0 1 31 Иран 1 0 0 1 31 Латвия 1 0 0 1 31 Норвегия 1 0 0 1 31 Словакия 1 0 0 1 31 Таиланд 1 0 0 1 31 Фиджи 1 0 0 1 31 Филиппины 1 0 0 1 31 Эквадор 1 0 0 1 40 Испания 0 2 1 3 41 ЮАР 0 2 0 2 42 Индонезия 0 1 2 3 42 Монголия 0 1 2 3 44 Бельгия 0 1 1 2 44 Дания 0 1 1 2 46 Болгария 0 1 0 1 46 Венесуэла 0 1 0 1 46 Иордания 0 1 0 1 46 Индия 0 1 0 1 46 Колумбия 0 1 0 1 46 Польша 0 1 0 1 46 Северная Македония 0 1 0 1 46 Туркмения 0 1 0 1 54 Украина 0 0 4 4 55 Казахстан 0 0 3 3 56 Египет 0 0 2 2 56 Мексика 0 0 2 2 56 Турция 0 0 2 2 59 Аргентина 0 0 1 1 59 Израиль 0 0 1 1 59 Кот-д’Ивуар 0 0 1 1 59 Куба 0 0 1 1 59 Кувейт 0 0 1 1 59 Сан-Марино 0 0 1 1 59 Финляндия 0 0 1 1 Всего 107 107 125 339