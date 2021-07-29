Медальный зачет Олимпиады-2020 после шестого дня
29 июля, 17:16
Сергей Шаховец
В четверг, 29 июля, на Олимпийских играх в Токио разыграли еще 17 комплектов наград в 8 видах спорта. Украина сегодня выиграла четвертую бронзу
Михаил Романчук стал бронзовым призером Олимпиады-2020 / Фото: Reuters
После шести дней Олимпиады-2020, во время которых разыгрывались награды, Украина в общем медальном зачете занимает 54-е место. Лидирует в рейтинге Китай, а следом за ней идут США и Япония. Ранее мы писали о главном звуковом сопровождении лета в Токио – концертах цикад. История из Японии.
Медальный зачет Олимпиады-2020 на 29 июля:
|Место
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1
| Китай
|14
|6
|9
|29
|2
| США
|13
|14
|10
|37
|3
| Япония
|13
|4
|5
|22
|4
| ОКР
|8
|11
|8
|27
|5
| Австралия
|8
|2
|10
|20
|6
| Великобритания
|5
|7
|6
|18
|7
| Южная Корея
|4
|2
|5
|11
|8
| Германия
|3
|3
|6
|12
|9
| Франция
|3
|3
|3
|9
|10
| Италия
|2
|7
|9
|18
|11
| Нидерланды
|2
|7
|4
|13
|12
| Канада
|2
|3
|5
|10
|13
| Венгрия
|2
|1
|2
|5
|14
| Словения
|2
|1
|1
|4
|15
| Хорватия
|2
|0
|1
|3
|16
| Косово
|2
|0
|0
|2
|17
| Швейцария
|1
|3
|2
|6
|18
| Румыния
|1
|3
|0
|4
|19
| Тайвань
|1
|2
|3
|6
|20
| Бразилия
|1
|2
|2
|5
|21
| Новая Зеландия
|1
|2
|1
|4
|21
| Чехия
|1
|2
|1
|4
|23
| Грузия
|1
|2
|0
|3
|24
| Сербия
|1
|1
|2
|4
|25
| Австрия
|1
|1
|1
|3
|26
| Гонконг
|1
|1
|0
|2
|26
| Тунис
|1
|1
|0
|2
|28
| Ирландия
|1
|0
|1
|2
|28
| Узбекистан
|1
|0
|1
|2
|28
| Эстония
|1
|0
|1
|2
|31
| Бермуды
|1
|0
|0
|1
|31
| Иран
|1
|0
|0
|1
|31
| Латвия
|1
|0
|0
|1
|31
| Норвегия
|1
|0
|0
|1
|31
| Словакия
|1
|0
|0
|1
|31
| Таиланд
|1
|0
|0
|1
|31
| Фиджи
|1
|0
|0
|1
|31
| Филиппины
|1
|0
|0
|1
|31
| Эквадор
|1
|0
|0
|1
|40
| Испания
|0
|2
|1
|3
|41
| ЮАР
|0
|2
|0
|2
|42
| Индонезия
|0
|1
|2
|3
|42
| Монголия
|0
|1
|2
|3
|44
| Бельгия
|0
|1
|1
|2
|44
| Дания
|0
|1
|1
|2
|46
| Болгария
|0
|1
|0
|1
|46
| Венесуэла
|0
|1
|0
|1
|46
| Иордания
|0
|1
|0
|1
|46
| Индия
|0
|1
|0
|1
|46
| Колумбия
|0
|1
|0
|1
|46
| Польша
|0
|1
|0
|1
|46
| Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|46
| Туркмения
|0
|1
|0
|1
|54
| Украина
|0
|0
|4
|4
|55
| Казахстан
|0
|0
|3
|3
|56
| Египет
|0
|0
|2
|2
|56
| Мексика
|0
|0
|2
|2
|56
| Турция
|0
|0
|2
|2
|59
| Аргентина
|0
|0
|1
|1
|59
| Израиль
|0
|0
|1
|1
|59
| Кот-д’Ивуар
|0
|0
|1
|1
|59
| Куба
|0
|0
|1
|1
|59
| Кувейт
|0
|0
|1
|1
|59
| Сан-Марино
|0
|0
|1
|1
|59
| Финляндия
|0
|0
|1
|1
|Всего
|107
|107
|125
|339