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Медали никому не дадут: юрист из Украины о допинге-скандале России

Андрей Трофимов
13 февраля, 00:55
Отберут ли у россиян золото Олимпиады, добытое с помощью допинг-грешницы Валиевой, определится лишь через несколько месяцев – прогнозирует Маркиян Ключковский

Валиевой прогнозируют дисквалификацию до двух лет / Фото: Reuters

В воскресенье, 13 февраля, в Пекине состоится заседание выездной панели Спортивного арбитражного суда Лозанны по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, погоревшей на допинге – запрещенном триметазидине.

Ожидается, что 14 февраля суд объявит решение.

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Однако оно будет касаться только дальнейшего участия или неучастия Валиевой в Олимпиаде.

Отберут ли у РОК золото командного турнира фигуристов, добытого с помощью Валиевой, и как строго накажут саму спортсменку, станет известно позже – возможно, через несколько месяцев.

Об этом заявил украинский спортивный юрист Маркиян Ключковский, слова которого приводит Tribuna.com.

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Камила Валиева погорела на допинге / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

"Предметом рассмотрения в CAS будет только вопрос временного отстранения, а не самого антидопингового нарушения со стороны Валиевой. Если временное отстранение Камилы будет возобновлено – она не сможет участвовать в дальнейших соревнованиях на Олимпиаде, а также в любых других соревнованиях вплоть до решения допингового дела в целом".

"Этот процесс займет не менее нескольких месяцев".

"Судьба медалей в "команднике" будет зависеть от установления вины Камилы Валиевой в антидопинговом нарушении и санкции за него – поэтому, по всей вероятности, эти медали на Олимпиаде вообще не будут вручены никому, а церемония состоится где-то со временем", – прогнозирует Ключковский.

Напомним, если РОК лишат золота командного турнира фигуристов, то чемпионами станут американцы.

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ЧТО СВЕТИТ ВАЛИЕВОЙ

"Триметазидин отнесен к категории так называемых "неопределенных" (non-specified) – это вещества, которые не считаются такими, которые могут быть употреблены спортсменом для любой другой цели, кроме улучшения спортивных результатов. Простым языком, в смысле антидопинговых нарушений, положительная проба на такое вещество – это не ужас, это – ужас-ужас".

"Стандартная санкция за антидопинговое нарушение с употреблением такого вещества – дисквалификация на 4 года".

Но Валиевой – 15 лет. Она входит в категорию "Защищенных лиц" (тех, кому нет 16 лет), поэтому...

Валиева уже в 15 лет испортила себе карьеру / Фото: Reuters

"Санкция Валиевой должна быть в диапазоне от двухлетней дисквалификации до предупреждения без дисквалификации, – считает Ключковский. – Статус же Камилы как "Защищенного лица" усиливает ответственность ее окружения – тренеров и врачей".

Ранее мы писали, что окружение Валиевой, накачавшее ее допингом, могут усадить за решетку американцы по "закону Родченкова".

Персонал Валиевой рискует сесть в тюрьму / Фото: Reuters