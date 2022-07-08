Медаль после оккупации: невероятный успех украинского каратиста

Чернов выиграл бронзовую медаль / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинский каратист Дмитрий Чернов вырвался из оккупации на Харьковщине и выиграл медаль престижного турнира. Ранее украинская каратистка восхищалась бойцами "Азова".

Чернов три месяца находился в оккупированном Купянске Харьковской области. Но ему удалось выбраться через Россию, а оттуда уехать в Европу.

Реклама

На молодежном международном турнире Karate U12&U21 CAP в Хорватии без подготовки и тренировок Чернов занял третье место. Свою награду он посвятил родному городу, сообщает телеграмм-канал "Харьков 1654".

Реклама

Ранее наша каратистка Анжелика Терлюга после новой своей победы резко высказалась в адрес жителей страны-агрессора, которые поддерживают либо умалчивают о войне в Украине.