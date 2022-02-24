Матери будут плакать: звездный россиянин предупредил земляков

Кафельников выступил против Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

Россиянин Евгений Кафельников, который в свое время возглавлял рейтинг лучших теннисистов мира, рассказал своим соотечественникам о последствиях полномасштабной войны, которой РФ пошла 24 февраля на Украину.

"Алчность одного человека доведет до слез многих матерей России после сегодняшнего дня", – написал Кафельников в Twitter.

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Бывший первый номер мирового тенниса Евгений Кафельников известен оппозиционным отношением к властям РФ. В частности, Кафельников обвинял в продажности российских звезд, агитировавших за обнуление президентских сроков Путина.

Также ранее Евгений Кафельников призывал росСМИ прекратить промывку мозгов своему населению в отношении внутренних дел Украины:

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"Это вопрос украинского народа – кого он выберет, и почему. Это будет их решение, и я не понимаю, почему этому столько внимания уделяется каждый вечер у нас. Надо просто оставить их в покое".

Напомним, рано утром в четверг, 24 февраля, Путин объявил о начале "специальной военной операции на Донбассе". После этого Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, взрывы гремят по всей стране.

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Путин убивает украинцев / Фото: "Сегодня"

В результате обстрелов российскими военными 24 февраля погибли более 40 украинских защитников, еще несколько десятков бойцов пострадали. Однако эти потери намного меньше, чем ожидали в РФ. Об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович.

При этом под Харьковом горят российские танки.

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