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Матчи Украины на Евро-2020 точно пройдут со зрителями

7 апреля, 19:43

Александр Трикиша

Наша команда не останется без поддержки на групповом этапе чемпионата Европы

Во время Евро-2020 на трибунах "Йохан Кройфф Арены" в Амстердаме могут присутствовать не менее 12 тысяч зрителей. В зависимости от ситуаций с пандемией количество зрителей могут увеличить.

Напомним, что в Амстердаме свой первый матч на чемпионате Европы проведет сборная Украины. Соперником нашей команды будет команда Нидерландов. Всего "Йохан Кройфф Арена" примет четыре матча Евро-2020, сообщает сайт Королевского футбольного союза Нидерландов.

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Вчера стало известно, что министерство спорта Румынии подтвердило, что позволит заполнить стадион на 25% от максимальной вместительности. Сборная Украины проведет в Бухаресте два матча группового этапа – против Северной Македонии и Австрии.

Ранее мы писали, что УЕФА заберет Евро-2020 у тех городов, которые не согласятся пускать на трибуны болельщиков. По мнению УЕФА, чемпионат Европы обязательно должен пройти со зрителями.

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стадион Сборная Украины Евро-2020

Источник: Сегодня|Спорт

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