Без Эриксена, у которого остановилось сердце, Дания проиграла Финляндии

Кадры с матча Дания - Финляндия (0:1) / Фото: Reuters
Матч Дания – Финляндия в Копенгагене, который был прерван на 42-й минуте после остановки сердца у полузащитника датчан Кристиана Эриксена, а затем все-таки возобновлен, завершился сенсационной победой финнов 1:0.
Хотя, безусловно, главный итог матча – что Эриксен жив.
Что касается возобновленной игры, то вместо Кристиана Эриксена на поле у хозяев вышел Матиас Йенсен.
А на 60-й минуте финны забили решающий мяч. Похьянпало с ближней дистанции замкнул головой навес с левого фланга.
Видео гола Финляндии
Отметим, что на 74-й минуте датчане должны были отыграться. Однако не реализовали пенальти. Вратарь финнов Градецки взял удар Хойбьерга в нижний угол.
Видео незабитого пенальти Дании
Таким образом Финляндия, считавшаяся безнадежным аутсайдером матча с Данией, добыла свою первую в истории победу на чемпионатах Европы.
Напомним, футболист сборной Дании и Интера Кристиан Эриксен рухнул без сознания на поле прямо во время матча Евро-2020 против Финляндии в Копенгагене. При этом все случилось на ровном месте, без столкновений.
Врачи делали ему массаж сердца прямо на поле.
Позже игроки сборной Дании унесли Эриксена с поля на носилках за ширмой.
За жизнь Эриксена продолжают бороться врачи – уже в больнице, куда доставили игрока. К счастью, его состояние стабилизировалось. Эриксен дышит и может говорить.
Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча. Его реанимировали прямо на поле. Уносили с поля футболиста в сознании / Фото: Getty Images