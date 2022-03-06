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Матч Украины и Шотландии перенесут на лето – Срна

Любомир Луканюк
6 марта, 19:05
Полуфинальный поединок плей-офф ЧМ-2022 Шотландия – Украина будет перенесен с 24 марта на июнь

Сборная Украины сыграет позже в плей-офф / Фото: Reuters

Директор Шахтера Дарио Срна рассказал, когда состоится стыковой матч ЧМ-2022 между сборными Шотландии и Украины.

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Срна общался с главой УЕФА Александером Чеферином, который и сообщил, что поединок за путевку в Катар не состоится в марте.

"Чеферин предоставил информацию, что игру сборной Украины с Шотландией переносят с марта на июнь. Он надеется на мир и ищет пути решения проблем, которые бы устроили всех", – сказал Срна в эфире Денисов Time.

Дарио Срна / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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