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Матч НХЛ начался с невероятного исполнения гимна Украины

Анатолий Дерека
2 марта, 23:08
Поединку между Виннипегом и Монреалем предшествовал гимн нашей страны в исполнении мужского хора "Hoosli"

Каток перед матчем Виннипега и Монреаля

Продолжается российское вторжение в Украину. Армия соседнего государства продолжает бомбить украинские города и мирное население.

Весь мир сплотился вокруг поддержки Украины, вводя санкции, а также предоставляя оружие и гуманитарную помощь. Также множество спортсменов и клубов на словах выступают за свободу нашей страны.

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Так, один из сегодняшних матчей НХЛ между Виннипегом и Монреалем начался с гимна Украины перед стартом. Его исполнил мужской народный хор "Hoosli". Множество болельщиков либо махали сине-желтыми флажками, либо облачились в нашу форму.

Отметим, что поединок вышел очень результативным – 8:4 в пользу хозяев. В составах команд принимали участие и российские хоккеисты. За Монреаль выступает Александр Романов, тогда как Виннипег представляет Евгений Свечников. Именно он и открыл счет в матче.