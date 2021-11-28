Матч команды Яремчука остановили из-за нехватки игроков: как так получилось

Белененсеш вышел на поле без двух игроков / Фото: REUTERS

Главному тренеру Белененсеша пришлось выставить на матч против Бенфики девятерых игроков, в том числе поставить вратаря играть в поле, и без единственного запасного игрока.

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Бенфика легко отгрузила сопернику семь мячей еще в первом тайме, а сразу после перерыва матч был остановлен.

Белененсеш вышел на второй тайм уже в составе семерых человек, а сразу после свистка на второй тайм игрок команды присел на газон и не смог продолжить матч.

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Согласно регламенту, матч не может продолжаться, если у одной из команд менее семи игроков на поле. Поэтому рефери вынужден был остановить матч.

Отметим, что украинец Роман Яремчук не поучаствовал в разгроме Белененсеша – он остался в запасе на матч и не успел появиться на поле.