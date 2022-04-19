Как страусы: реакция на войну украинских спортсменов с российским паспортом

Волосожар и Карякин по-разному смотрят на события в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня
Война в Украине заставляет избавляться от полутонов. Здесь либо ты на стороне зла, либо на стороне добра.
Давайте посмотрим на чьей стороне бывшие украинские спортсмены, которые в разное время приняли российское гражданство.
Мы помониторили их соцсети. Если кому-то не хватило мужества осудить развязанную Путиным войну, значит – он ее поддержал.
Александр Бондарь (прыжки в воду)
Луганский прыгун в воду Александр Бондарь перебрался в Москву после женитьбы. Сменил гражданство и выиграл бронзу Олимпиады-2020 в составе сборной России.
Никаких антивоенных высказываний в соцсетях Александра не было. Хотя в Instgaram можно найти его фото в форме полиции России.
Глеб Бакши (бокс)
Боксер родился и живет в Симферополе. В 2019 году он стал чемпионом мира, а в Токио-2020 завоевал бронзу под флагом России.
Войну в Украине публично не осудил.
Алексей Олейник (ММА)
Боец смешанных единоборств перекрасился в цвета врагов после 2014 года. Харьковчанин поддержал сепаратистов и диктатора Путина.
Теперь он молчит в соцсетях, а значит поддерживает уничтожение орками родного города.
Екатерина Лагно (шахматы)
После оккупации Крыма и начала войны на Донбассе львовянка Екатерина Лагно показала свое истинное лицо и уехала Москву.
Она также не осудила полномасштабное вторжение российских войск в Украину.
Татьяна Волосожар (фигурное катание)
Четырехкратная чемпиона Украины в 2010 году сменила гражданство. В Сочи-2014 стала двукратной олимпийской чемпионкой.
Она единственная, кто не побоялся поддержать Украину.
"Я уверена, что ни один человек в здравом уме не думает, что война – это хорошо. И все люди вокруг меня, независимо от гражданства, в ужасе от происходящего. Мы все сейчас заложники обстоятельств. И просто ждем и молимся, чтобы все как можно скорее закончилось.
Пожалуйста, берегите друг друга, не ссорьтесь, поддерживайте друг друга, всем сейчас не просто. В этой ситуации только одна правда: мир – хорошо, война – плохо", – написала Татьяна в Instagram.
Сергей Карякин (шахматы)
Крымчанин Сергей Карякин сформировался, как шахматист в Украине. Но потом погнался за длинным рублем в Москву. Большой фанат Путина и в первый же день войны написал ему хвалебное письмо.
"Выражаю вам, нашему главнокомандующему, полную поддержку в защите интересов России, нашего многонационального российского народа, устранении угроз и установлении мира!
Желаю скорейшего выполнения всех поставленных перед нашей доблестной армией задач", – написал Карякин Путину.
Николай Куксенков (спортивная гимнастика)
Киевлянин Куксенков сменил гражданство после Олимпиаде-2012, где он в составе сборной Украины занял четвертое место в спортивной гимнастике.
Взятая 15 марта 2016 года у Куксенкова допинг-проба дала положительный результат на запрещенный препарат мельдоний. Тем не менее, он был допущен на игры в Рио-де-Жанейро и стал серебряным призером в командном первенстве.
Последние его посты в соцсетях из Казани. О том, что сделали российские войска под Киевом Куксенков боится рассказать миру.
Наталья Гончарова (волейбол)
Спортсменка родилась во Львовской области. В составе сборной Украины в 2005 году стала чемпионкой Европы среди юниоров.
В 2010 году она сменила гражданство и с тех пор выступает за сборную России, с которой выиграла ЧМ-2010 и два чемпионата Европы – 2013, 2015.
Обстрелы и жертвы во Львове оставляют Гончарову равнодушной. Она молчит.
Максим Оберемко (парусный спорт)
В составе сборной Украины участвовал на пяти Олимпиадах. После аннексии Крыма Оберемко решил остаться на полуострове и принять российское гражданство.
Убийства мирных украинских граждан и детей армией, которая, в том числе, вторглась из Крыма, Оберемко не волнуют.