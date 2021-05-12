Маркевич подписал годовой контракт с клубом УПЛ

У Остапа Маркевича истек контракт с Мариуполем. Однако сразу по окончанию чемпионата стороны заключили новое соглашение – на сезон-2021/22

Остап Маркевич / Фото: ФК Мариуполь

Футбольный клуб Мариуполь продлил отношения с действующим главным тренером команды – 43-летним Остапом Маркевичем.

Как сообщает официальный сайт азовского клуба, новый контракт с сыном бывшего наставника Металлиста, сборной Украины и Днепра Мирона Маркевича рассчитан на один год.

Вместе с Остапом Маркевичем в Мариуполе остается и весь тренерский штаб: Александр Иванов, Сергей Атласюк, Игорь Шуховцев, Сергей Янковой и Илья Кононов.

Напомним, Остап Маркевич возглавил Мариуполь в августе 2020 года. Под его руководством команда закончила чемпионат на 11-й строчке, сохранив прописку в Премьер-лиге на следующий сезон.

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Тем временем Мирча Луческу получил предложение продлить действующий контракт с Динамо до лета 2023-го.

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