Марадона был дойной коровой для родных: подсчитана сумма предсмертных расходов Диего

За последние шесть лет жизни легендарный аргентинец потратил на родню почти пять миллионов долларов – платил за квартиры и походы в парикмахерскую

Диего Марадона не скупился перед смертью. Как стало известно, за последние шесть лет жизни легендарный аргентинец потратил на своих родных и близких около 5 миллионов долларов.

Об этом сообщает La gazzetta dello Sport.

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Сообщается, только в период с 2014 по 2020 год пожертвования аргентинца родственникам и близким составили $4,6 млн. Марадона оплачивал автомобили, квартиры, отпуск, медицинские страховки, визиты к специалистам, расходы на питание, счета за парикмахерские и косметические услуги и даже телефонные счета.

Фото: REUTERS/Christopher Pike Реклама

Напомним, Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет в результате острого отека легких, вызванного хронической сердечной недостаточностью. В сердце Диего обнаружили дилатационную кардиомиопатию – патологию, приводящую к увеличению камер сердца и имеющую множество причин. Сердце Марадоны было в два раза больше обычного, и оно сохранено для изучения.

Отметим, что Марадона оставил после себя пять официально признанных детей и еще столько же пытаются доказать свое родство. Как мы писали ранее, на состояние Марадоны претендуют 16 родственников.

Наследство Марадоны оценивается в 40 миллионов долларов. Среди его активов – пять домов, размещенных от Буэнос-Айреса до Дубая, многомилионные контракты и ценные бумаги, целое собрание роскошных автомобилей, а также коллекция драгоценностей, среди которых есть кольцо с бриллиантами стоимостью 300 тысяч евро, которое ему подарили в Беларуси.