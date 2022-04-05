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Манчестер Сити – Атлетико: где и во сколько смотреть матч ЛЧ

Любомир Луканюк
5 апреля, 13:35
Это единственная пара 1/4 финала, в которой нет ни одного победителя Лиги чемпионов, хотя команда Александра Зинченко будет пытаться второй год подряд пробиться в финал

Мадрид приехал в гости к Сити / Фото: ФК "Атлетико" Мадрид

В Лиге чемпионов начинаются четвертьфиналы. Сегодня в Англии встречаются Манчестер Сити и Атлетико.

Во сколько начало. Поединок на стадионе "Сити оф Манчестер" начнется в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть. Онлайн-трансляция матча Манчестер Сити – Атлетико уже идет на нашем сайте.

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Кроме того, поединок можно будет посмотреть на интернет-платформе Megogo.

Обе команды еще ни разу не побеждали в Лиге чемпионов. Хотя играли в финалах.

Атлетико проигрывал в 1974, 2014, и 2016 годах.

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Манчестер Сити уступил в прошлом розыгрыше Челси.

В букмекерских контора клуб Александра Зинченко фаворит этой пары. Котировки на проход Манчестер Сити в полуфинал – 1.24, на проход Атлетико – 4.35.

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Что касается сегодняшнего матча, то тут ситуация следующая: коэффициент на победу МанСити – 1.32, на ничью – 5.20, на победу Атлетико – 11.50.