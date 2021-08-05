Мама, я это сделала! Первые слова Лузан после бронзы Олимпиады

Людмила Лузан - бронзовая призерка Игр в Токио / Фото: Reuters
Людмила не верит, что у нее – медаль. Но это факт! Сегодня украинская каноистка Лузан вырвала "бронзу" Олимпиады, на спринтерской 200-метровке опередив польскую гребчиху Дороту Боровскую. То, что у Людмилы третье место, определил фотофиниш.
"Мне кажется, что я сплю, что это сон. Я не могу в это поверить. Я столько лет шла к этой олимпийской медали. Благодарю всех, кто в меня верил, поддерживал. Спасибо тем, кто меня тренировал. Это просто невероятно. Мы вместе пришли к этой медали"
Людмила Лузан – с "бронзой" Игр-2020 / Фото: Reuters
"Не могу поверить в то, что я в тройке самых сильных спортсменов на Олимпийских играх. Это моя мечта"
"Посвящаю эту победу моей маме, которая мечтала, что я буду на Олимпиаде, что возьму медаль. Мама, я это сделала!"
"Нет ничего невозможного. Вера в то, что ты делаешь, и люди, которые тебя поддерживают, помогут свернуть горы"
"Это моя первая Олимпиада. Уверена, что впереди меня еще ждут золотые награды. У меня будет еще одна дистанция в Токио, 500 метров, моя коронная. Я не собираюсь останавливаться, буду бороться за победу в каноэ-двойке", – заявила Людмила Лузан в эфире UA:Перший
Теперь у сборной Украины на Олимпиаде в Токио 12 медалей – 1 золотая, 2 серебряные и уже 9 бронзовых.
Все самое важное об Олимпиаде-2020 в Токио – на сайте "Сегодня":
Новости на эту же тему:Бронза на фотофинише! Каноистка Лузан принесла Украине 12-ю медаль Олимпиады Расписание украинцев на Олимпиаде в Токио 5 августа Украинок перепутали с россиянками: на церемонии награждения диктор неправильно назвал медалистов Заразилась через секс: появились подробности допинг-скандала Даяны Ястремской