Мама, я это сделала! Первые слова Лузан после бронзы Олимпиады

24-летняя красотка из Ивано-Франковска Людмила Лузан эмоционально прокомментировала бронзовую медаль, добытую в олимпийском спринте в Токио на каноэ-одиночке

Людмила Лузан - бронзовая призерка Игр в Токио / Фото: Reuters

Людмила не верит, что у нее – медаль. Но это факт! Сегодня украинская каноистка Лузан вырвала "бронзу" Олимпиады, на спринтерской 200-метровке опередив польскую гребчиху Дороту Боровскую. То, что у Людмилы третье место, определил фотофиниш.

"Мне кажется, что я сплю, что это сон. Я не могу в это поверить. Я столько лет шла к этой олимпийской медали. Благодарю всех, кто в меня верил, поддерживал. Спасибо тем, кто меня тренировал. Это просто невероятно. Мы вместе пришли к этой медали"

Людмила Лузан – с "бронзой" Игр-2020 / Фото: Reuters

"Не могу поверить в то, что я в тройке самых сильных спортсменов на Олимпийских играх. Это моя мечта"

"Посвящаю эту победу моей маме, которая мечтала, что я буду на Олимпиаде, что возьму медаль. Мама, я это сделала!"

"Нет ничего невозможного. Вера в то, что ты делаешь, и люди, которые тебя поддерживают, помогут свернуть горы"

"Это моя первая Олимпиада. Уверена, что впереди меня еще ждут золотые награды. У меня будет еще одна дистанция в Токио, 500 метров, моя коронная. Я не собираюсь останавливаться, буду бороться за победу в каноэ-двойке", – заявила Людмила Лузан в эфире UA:Перший

Теперь у сборной Украины на Олимпиаде в Токио 12 медалей – 1 золотая, 2 серебряные и уже 9 бронзовых.