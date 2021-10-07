Мама плохого не посоветует: Мбаппе остается в Париже?

Руководство Пари-Сен-Жермена прилагает все усилия, чтобы удержать Мбаппе / Фото: Reuters

Мама французского нападающего Килиана Мбаппе – Файза Ламари не исключает вариант, при котором футболист останется в своем нынешнем клубе, сообщает издание Le Parisien. Как известно, нынешний контракт форварда заканчивается в летом следующего года.

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"В настоящее время мы ведем переговоры с ПСЖ, и все идет хорошо. У меня даже был спортивный директор клуба Леонардо в понедельник. Придем ли к решению? Одно можно сказать наверняка: Килиян сделает все возможное, чтобы выиграть Лигу чемпионов", – приводит слова Файзы Ламари Le Parisien.

Недавно появилась информация о том, что переход Мбаппе в Реал состоится следующим летом, а контракт с "королевским клубом" будет подписан в начале 2022 года.

Более того, даже стала известна зарплата 22-летнего нападающего в Реале. По сообщению Николы Скиры, Килиан будет получать по 40 млн евро в год.

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Килиан Мбаппе. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

В свою очередь руководство Пари-Сен-Жермена прилагает все усилия, чтобы сохранить в своем составе своего лучшего бомбардира.

Фото: REUTERS/Albert Gea

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В сезоне-2021/22 Мбаппе провел 11 матчей за ПСЖ, на его счету 4 гола и 5 ассистов.