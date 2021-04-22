Малиновский забивает уже пятый гол, расстреляв ворота Ромы Паулу Фонсеки

Украинский полузащитник Аталанты открыл счет в матче 32-го тура Серии А, однако команда из Бергамо не смогла удержать победный счет

Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский продолжает забивать в Италии. Сегодня 27-летний футболист открыл счет в матче 32-го тура Серии А против Ромы Паулу Фонсеки. Ранее Малиновский своим голом прибил Ювентус – 1:0.

Читайте также: Жена Малиновского вернулась с Мальдив. ТОП-3 фото красотки с отдыха

Малиновский забил гол на 26-й минуте, замкнув прострел своего партнера с левого фланга. Для украинского полузащитника это 15 гол в составе команды из Бергамо. И уже пятый забитый мяч в 30-ти поединках текущего сезона чемпионата Италии. Также на его счету восемь ассистов.

Однако Аталанта не смогла удержать победный счет после удаления Робина Госенса. На 75-й минуте Кристанте восстановил равновесие – 1:1. Бергамцы вернулись на третье место, которое делят с Ювентусом, а Рома – 7-я и не дотягивает до зоны еврокубков.

Реклама

Руслан Малиновский забивает в ворота Ромы / Фото: Reuters

Мы уже писали, что Малиновский повторил достижение Луиша Фигу, став первым игроком чемпионата Италии с 2013 года, кому удалось записать себе в актив две голевые передачи в двух матчах подряд.

Ранее Ювентус и без голов Роналду разобрался с Пармой.