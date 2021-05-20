Малиновский забил Буффону, но остался без трофея

Ювентус выиграл Кубок Италии в финале переиграв Аталанту, за бергамасков голом отличился украинский полузащитник Руслан Малиновский

Руслан Малиновский забил гол в финале Кубка Италии / Фото: Getty Images

Ювентус 14-й раз в своей истории выиграл Кубок Италии. Сегодня в финальном матче туринцы играли против Аталанты.

Читайте также: Голова кругом идет! Лидера сборной Украины хотят видеть три европейских гранда

Активней начала игру Аталанта. Уже на третьей минуте Буффон сделал великолепный сэйв ногами после удара Паломино. Потом Сапата упустил два момента отличиться. И тут забил Юве.

Куадрадо в подкате отобрал мяч у Госенса и начал атаку своей команды, которую завершил шикарным ударом в дальний угол Кулусевски.

Реклама

Аталанта отыгралась в конце первого тайма. Малиновский получил мяч в штрафной и вторым касанием пробил Буффона.

А после перерыва со второй попытки забил Кьеза. Сначала после его удара мяч попал в штангу. Ну а потом Кьеза влетел в штрафную и расстрелял голкипера.

Победа Ювентуса – 2:1. И трофей едет в Турин.