Малиновский готов зарыть топор войны. Слово за Петраковым

Малиновский vs Петраков / Фото: Reuters

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский, которого Transfermarkt оценивает в 30 млн евро, назвал преувеличенным его конфликт с тренером сборной Украины Александром Петраковым. Руслан заявляет о готовности вернуться в национальную команду, накануне без него обыгравшую Финляндию 2:1.

"С этого сделали больше, чем было на самом деле. В сентябре у меня были разногласия во взглядах с тренером сборной: когда партнерам по Шахтеру и Динамо разрешили досрочно вернуться к тренировкам с клубами, я попросил сделать то же самое, и мне дали добро", – заявил игрок.

"Я всегда готов вернуться в сборную: произойдет ли это – решит тренер", – приводит слова Малиновского L’Eco di Bergamo.

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Малиновский и Петраков устроили конфликт в сбрной / Фото: Reuters

Напомним, в сентябре Малиновского вышвырнул из сборной Украины ее главный тренер Александр Петраков.

Петраков обиделся на Малиновского за то, что тот покинул лагерь сборной перед товарищеским матчем с Чехией, в котором тренер рассчитывал на игрока.

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Вместе с тем Петраков открыто заявлял, что Малиновский не вписывается в его игровую схему – из-за этого его не было в основе сборной в матчах с Казахстаном (2:2) и Францией (1:1).

В свою очередь Малиновский раскритиковал Петракова за то, что тот "вынес на всеобщее обсуждение вопросы, которые решаются внутри команды".

Итогом конфликта стало отсутствие Малиновского в списке игроков сборной на решающие поединки отбора ЧМ-2022. 9 октября Украина обыграла в Хельсинки Финляндию 2:1, а 12 октября встречается во Львове с Боснией и Герцеговиной.