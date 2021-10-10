10 октября 21:45
Испания --
Франция --
12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Малиновский готов зарыть топор войны. Слово за Петраковым

Олег Люлька
10 октября, 19:15
Самый дорогой украинский футболист Руслан Малиновский дал понять, что согласен поставить точку в скандале с тренером сборной Александром Петраковым

Малиновский vs Петраков / Фото: Reuters

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский, которого Transfermarkt оценивает в 30 млн евро, назвал преувеличенным его конфликт с тренером сборной Украины Александром Петраковым. Руслан заявляет о готовности вернуться в национальную команду, накануне без него обыгравшую Финляндию 2:1.

"С этого сделали больше, чем было на самом деле. В сентябре у меня были разногласия во взглядах с тренером сборной: когда партнерам по Шахтеру и Динамо разрешили досрочно вернуться к тренировкам с клубами, я попросил сделать то же самое, и мне дали добро", – заявил игрок.

"Я всегда готов вернуться в сборную: произойдет ли это – решит тренер", – приводит слова Малиновского L’Eco di Bergamo.

Реклама

Малиновский и Петраков устроили конфликт в сбрной / Фото: Reuters

Напомним, в сентябре Малиновского вышвырнул из сборной Украины ее главный тренер Александр Петраков.

Петраков обиделся на Малиновского за то, что тот покинул лагерь сборной перед товарищеским матчем с Чехией, в котором тренер рассчитывал на игрока.

Реклама

Вместе с тем Петраков открыто заявлял, что Малиновский не вписывается в его игровую схему – из-за этого его не было в основе сборной в матчах с Казахстаном (2:2) и Францией (1:1).

В свою очередь Малиновский раскритиковал Петракова за то, что тот "вынес на всеобщее обсуждение вопросы, которые решаются внутри команды".

Итогом конфликта стало отсутствие Малиновского в списке игроков сборной на решающие поединки отбора ЧМ-2022. 9 октября Украина обыграла в Хельсинки Финляндию 2:1, а 12 октября встречается во Львове с Боснией и Герцеговиной.

Реклама

Читайте также:

Реклама