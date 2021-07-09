Макгрегор ударил Порье на дуэли взглядов перед третьим боем. Шоу началось

Порье vs Макгрегор / Фото: Reuters

Уже в ближайшую субботу в Лас-Вегасе пройдет один из самых ожидаемых поединков года в UFC. Ирландец Конор Макгрегор встретится с американцем Дастином Порье на турнире UFC264, чтобы третий раз выяснить отношения в легком весе. Ранним утром пятницы по киевскому времени бойцы провели пресс-конференцию и дуэль взглядов, которая завершилась не очень красиво.

Тем временем названы гонорары Макгрегора и Порье за третий бой.

Конор нарядился в фиолетовый костюм, а Дастин пришел в джинсах и бирюзовой рубашке. Сдерживаемые главой промоушена Даной Уайтом соперники стали обмениваться "любезностями". При этом ирландец сразу стал в стойку и в итоге не выдержал и попытался ударить американца ногой. Охранник его сдержал, но все же туфля скандалиста зацепила джинсы оппонента.

Читайте также: украинский чемпион знает, от чего зависит результат боя Макгрегор – Порье.

Напомним, в 2014 году Конор нокаутировал Дастина, а в январе тот взял реванш таким же способом. Очередное "свидание" состоится утром воскресенье по нашему времени.

Интересно узнать: Хабиб объяснил, почему Англия на Евро-2020 играет лучше всех.

Смотрите интервью украинки Алены Рассохиной, выступающей в смешанных единоборствах: