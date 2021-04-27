Макгрегор отказался драться с Порье в полусреднем весе

Конор Макгрегор - Дастин Порье / Фото: Reuters
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отказал американскому бойцу Дастину Порье, который предложил ирландцу подраться в полусреднем дивизионе. Ранее двойника Конора посадили в тюрьму.
"Давай сделаем это в полусреднем весе. Три боя, три разные весовые категории", – написал Порье в Twitter
"Нет", – ответил Макгрегор
Таким образом третий поединок Макгрегора и Порье 10 июля состоится в легком весе.
Фото: Jeff Bottari/Handout Photo via USA TODAY Sports
Фото: Handout Photo via USA TODAY Sports
Напомним, в первом бою (в сентябре 2014 года) ирландец нокаутировал американца в первом раунде.
Во втором поединке (в январе 2021 года) уже Порье отправил в нокаут Макгрегора во втором раунде.
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Ранее мы писали, что Макгрегор купил паб, в котором в 2019 году избил пенсионера. Сделка обошлась ирландцу в два миллиона евро.
Отметим, что два года назад Конор решил угостить всех посетителей заведения собственным виски. Когда же мужчина в возрасте, сидевший за стойкой, отказался пить, Макгрегор ударил его сзади.