Макгрегор отказался драться с Порье в полусреднем весе

Ирландский боец не решился на поединок с американцем в новом дивизионе – они выяснят отношения в легком весе. Пока в их личном противостоянии ничья – 1:1

Конор Макгрегор - Дастин Порье / Фото: Reuters

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отказал американскому бойцу Дастину Порье, который предложил ирландцу подраться в полусреднем дивизионе. Ранее двойника Конора посадили в тюрьму.

"Давай сделаем это в полусреднем весе. Три боя, три разные весовые категории", – написал Порье в Twitter

"Нет", – ответил Макгрегор

Таким образом третий поединок Макгрегора и Порье 10 июля состоится в легком весе.

Фото: Jeff Bottari/Handout Photo via USA TODAY Sports

Фото: Handout Photo via USA TODAY Sports

Напомним, в первом бою (в сентябре 2014 года) ирландец нокаутировал американца в первом раунде.

Во втором поединке (в январе 2021 года) уже Порье отправил в нокаут Макгрегора во втором раунде.

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Ранее мы писали, что Макгрегор купил паб, в котором в 2019 году избил пенсионера. Сделка обошлась ирландцу в два миллиона евро.

Отметим, что два года назад Конор решил угостить всех посетителей заведения собственным виски. Когда же мужчина в возрасте, сидевший за стойкой, отказался пить, Макгрегор ударил его сзади.

Взвешивание и дуэль взглядов перед боем Макгрегор – Порье