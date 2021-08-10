Магучих за объятия с россиянкой назвали "биомусором", коллеги призывают "не обращать внимания"

Мария Ласицкене и Ярослава Магучих во время награждения / Фото: Reuters

Накануне скандал с украино-российскими объятиями прокомментировала бывший народный депутат Ирина Фарион (ВО "Свобода"). Она записала видео, в котором называла бронзовую призеру Олимпиады-2020 "бабой и телом".

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Кстати, другой депутат Жан Беленюк выразил предположение, что Магучих просто не объяснили как нужно себя вести.

"Наша спортсменка, а точнее, какое-то тело, обнималась с московкой. Считаю это примером наидичайшей дегенерации, публичного эксгибиционизма, который свидетельствует, что это просто тело, у которого нет ни принципов, ни убеждений, ни идей.

Украинка Магучих и россиянка Ласицкене / Фото: Reuters

Я этой бабе, которую тут считают за спортсменку, желаю, чтобы, когда убьют ее ребенка, она обязательно обнялась с убийцей. В другой способ их не научить.

Я бы эту медаль, которую она получила, отправила назад в Токио, а эту "баберу" лишила бы украинского гражданства", – заявила Фарион на своей странице в Instagram.

Позже в эфире одного из телеканалов Фарионо назвала Магучих биомусором.

"Она ​​на весь мир заявила, что мы один народ, подтвердила тезис Путина. Я бы вернула награду этого биологического мусора назад.

Это публичная демонстрация коллаборационизма. Это еще одно свидетельство того, что тело без идеи ничего не стоит – просто мусор.

Ярослава Магучих / Фото: REUTERS

И эта личность продемонстрировала этот мусор тогда, когда нам стреляют лицо, когда нас убивают.

Я публично обращаюсь к ней и спрашиваю: если бы ты, баба, имела ребенка, и твоего ребенка убили бы, ты обнималась бы с убийцей?", – добавила политик.

Сама 19-летняя Магучих пока никак не реагирует на скандал, зато за нее вступаются ее коллеги. Вчера каратист Станислав Горуна заявил, что Магучих проявила к россиянке вежливость.

Сегодня с таким же посылом выступила другая наша легкоатлетка Ольга Библик.

"В различных сферах деятельности (политика, спорт высших достижений и т.д.) существуют особые правила поведения (протокол).

При встрече президентов, даже враждующих стран, перед переговорами они пожимают друг другу руку. Это никто не считает предательством...

Мария Ласицкене и Ярослава Магучих / Фото: Reuters

На Олимпийских играх, существует свой протокол поведения. В соответствии с девизом Пьера де Кубертена: "О Спорт, Ты-Мир!" – спортсмены перед схваткой, пожимают друг другу руку, а после состязания, призеры и чемпионы поздравляют друг друга с окончанием борьбы.