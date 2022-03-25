Люди гибнут, бл*! Тренер сборной Украины эмоционально отреагировал на вторжение России

Тренер сборной Украины Петраков / Фото: Reuters

Вчера стартовали стыковые матчи отбора на ЧМ-2022 в зоне УЕФА. Среди всех поединков должен был пройти и матч Шотландия – Украина, однако его перенесли из-за военной агрессии России в нашей стране.

Предположительно, игра нашей сборной с "тартановой армией" должна пройти в июне, однако в ФИФА пока не назвали конкретную дату. В интервью Футбол NEWS наставник сине-желтых Александр Петраков рассказал о подготовке команды и своем отношении к действиям фашистов.

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"Я всегда на связи с парнями, через день с ними разговариваю. С легионерами также поддерживаю контакт, они очень помогают, они все понимают. Для всех футбол отошел на второй план, когда гибнут наши земляки. Но я понимаю, что после каждой войны приходит мир, нужно также про это думать. Что будем с парнями делать дальше, я им говорю. Сейчас конец марта, у нас есть апрель и май. Будем ждать решения от ФИФА, когда они назначат дату матча.

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Про план я даже говорить не могу, этим занимается президент, он такой человек, который делает свое дело хорошо. Сейчас не до футбола людям, они могут неправильно понять. Люди гибнут, бл*, звучат взрывы за окном... Сидишь и думаешь, может, сейчас к тебе, бл*, ракета залетит".

Отметим, что победитель матча Шотландия – Украина в финале плей-офф сразится с Уэльсом за путевку на ЧМ-2022. К слову, Россия также должна была играть стыковой поединок против поляков, но команду Карпина выкинули с турнира из-за кровавых амбиций Путина.