Любовный треугольник: Абидаля и его жену допросят по делу об избиении футболистки ПСЖ

Эрик Абидаль / Фото: Getty Images

Французская полиция продолжает расследование по факту избиения футболистки ПСЖ и сборной Франции Хейры Хамрауи, на которую было совершено жестокое нападение вечером 4 ноября.

В организации нападения подозревалась одноклубница и конкурентка Хамрауи за место в составе Амината Диалло, но теперь полиция склоняется к версии, что Диалло не имеет отношения к нападению.

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По информации Le Monde, в расследовании теперь фигурирует имя бывшего защитника Монако, Лиона, Барселоны и сборной Франции Эрика Абидаля. Он попал в поле зрения полиции после тщательного изучения телефонных переговоров Хамрауи.

Как сообщила прокурор Версальской республики Мэривон Кайллиботт, экс-футболист в ближайшее время будет допрошен, как, возможно, и его супруга Хайет Абидаль, которая может быть замешана в скандале.

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По информации источника, у Абидаля и Хамрауи мог быть роман в период, когда Эрик работал спортивным директором Барселоны, а Хейра играла за каталонский клуб. Слухи подтверждает тот факт, что чип в телефоне футболистки зарегистрирован на имя Абидаля.

Расследование установило, что во время нападения на Хамрауи преступники упрекали футболистку в том, что она "спит с женатыми мужчинами".