Любителям унижений и совка на Олимпиаде продают Бин Дунь Дуней

Тысячи людей каждый день стоят в очереди в надежде купить талисман Олимпиады-2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Олимпиада в Китае, как машина времени. Невольно переносишься в "совок". Вбухать миллиарды долларов на телекартинку, чтобы пустить пыль глаза – главный ее принцип.

Зато участники видят обратную сторону медали. Сплошное унижение в магазинах.

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Представьте себе, известный китайский онлайн-магазин обеспечивает товарами весь мир. А что можно купить в самом Китае? Мы уже рассказывали, что почти ничего.

Но теперь отдельно остановимся на талисмане Игр. Поскольку ничего толкового с олимпийской символикой купить нельзя, то главной целью гостей Пекина-2022 стал плюшевый – Бин Дунь Дунь. Стоит он 198 юаней, по текущему курсу – 885 гривен.

Его могут купить только те, кто прошел полный цикл унижений. Очередь желательно занимать ночью, за несколько часов до открытия магазина. Будьте готовы простоять в среднем четыре часа. Будьте готовы, что даже постояв в очереди талисман не купите – товар также внезапно исчезает, как и появляется. И да, Бин Дунь Дунь выдается один в руки по номеру аккредитации. Сразу вспоминается развал Союза и носки по талонам...

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Организаторы объясняют дефицит так: из-за празднования китайского Нового года две недели фабрики по производству олимпийской символики не работали. Отмазка так себе. У них было четыре года, чтобы подготовиться к приезду гостей.

Вот такие очереди за Бин Дунь Дунем:

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Где дефицит, там и нечестная игра. Под прилавком всегда можно увидеть заветные коробки. И их придерживают для своих. Ну и огромные очереди китайцев на почте, которые ящиками отправляют домой олимпийские сувениры, говорят о том, что для своих здесь все есть.

Поражает другое, как люди из цивилизованного мира так быстро принимают такие правила. И часами готовы терпеть унижения в очередях.

Кстати, не думайте, что только с сувениркой в Пекине проблемы. Продуктовый магазин в главном медиа-центре Игр вообще не блещет ассортиментом – пиво, лапша быстрого приготовления, сомнительного вида сосиски и засохшие булочки.

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