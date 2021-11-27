27 ноября 82’
Минай 0
Динамо 1
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости биатлона

Любительница верховой езды обскакала всех биатлонисток

Андрей Трофимов
27 ноября, 14:56
Чешская биатлонистка Маркета Давидова выиграла первую гонку Кубка мира. Лучшей из Украины стала Валя Семеренко

Маркета бежит к первой награде в сезоне / Фото: REUTERS

В шведском Эстерсунде стартовал биатлонный сезон. Открыла его женская индивидуальная гонки на 15 км.

Читайте также: Неприкасаемые! Две украинские биатлонистки точно поедут на Олимпиаду

Реклама

Главная изюминка гонки – за каждый промах биатлонистка получает минуту штрафа. Здесь невозможно отыграть ходом свою неточную стрельбу.

А мажут в Эстерсунде часто из-за порывистого ветра. Просто идеально с ним справилась чешская биатлонистка Маркета Давидова, хобби у которой верховая езда. Она сумела закрыть все мишени на четырех рубежах – и стала первой победительницей сезона!

Если бы, допустим, Юлия Джима точно так же стреляла, то быть ей на пьедестале. Но украинка допустила три промаха, которые отбросили ее в третий десяток.

Реклама

А мастер-класс молодому поколению дала Валя Семеренко, которая в свои 35 лет была лучшей среди украинских биатлонисток.

Результаты индивидуальной гонки

1. Маркета Давидова (Чехия) – 42.43,5 (0+0+0+0)
2. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – +1.17,7 (0+0+0+1)
3. Дениз Херрманн (Германия) – +1.23,0 (0+1+0+0)
...
17. Валя Семеренко (Украина) – +3.11,4 (0+0+0+1)
22. Юлия Джима (Украина) – +3.27,6 (2+0+0+1)
71. Анастасия Меркушина (Украина) – +6.06,2 (2+1+0+0)
107. Екатерина Бех (Украина) – +9.47,7 (2+1+3+1)

Ирина Петренко (Варвинец) не стартовала из-за болезни.

Реклама