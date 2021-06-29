Львы покусали Лёва. Англия вышла в четвертьфинал Евро-2020

Кейн забивает второй гол / Фото: Getty Images

После вчерашнего голепада на Евро, когда в двух матчах было забито 14 мячей, сегодня болельщики на "Уэмбли" смотрели скорее шахматную партию, чем хоккей. Игра нервов, игра тактики, до первой ошибки. Англия была чуть удачливей в поединке против Германии.

В первом тайме британцы должны благодарить Пикфорда, который потащил сложный удар Вернера с близкого расстояния. А немцы могут сказать спасибо Кейну, который во вратарской, вместо удара начал обрабатывать мяч и упустил его.

После перерыва моментов снова было мало. Но "Три Льва", как еще называют английскую сборную, сумели реализовать все что создали. На 75-й минуте Шоу подключился к атаке левым флангом и выполнил прострел в штрафную, откуда точно в касание пробил Стерлинг! И принц Уильям едва не сплясал на трибунах от счастья.

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Немцы невероятно были близки, чтобы отыграться. Но Мюллер не реализовал выход один на один, пробил мимо голкипера и ворот.

А Англия снова реализовала контратаку. Грилиш оказался с мячом на левом фланге и выполнил заброс в центр, откуда точно головой пробивает Кейн! 2:0. И до свидания Йоахим Лёв. Это был последний матч немецкого специалиста у руля сборной Германии. Он руководил командой 15 лет