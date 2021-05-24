Тельцов спасет бег, а Скорпионов – доска: спортивный гороскоп на неделю

Астрологический и спортивный прогноз на последнюю неделю весны, 24-30 мая, для всех знаков зодиака. В конце месяца всех ждет затмение и много спорта

Гороскоп на сегодня / Фото: Pixabay

Последняя неделя весны обещает быть очень насыщенной во всех смыслах. Тут ожидается и лунное затмение 26 мая, и масса спортивных событий, включая финалы Лиги Европы и Лиги чемпионов. Однако не стоит забывать о себе, своем здоровье и физических нагрузках, которые так необходимы вашему телу.

ОВЕН

21 марта — 20 апреля

Известные спортсмены: боксер Владимир Кличко, футболист Серхио Рамос, шахматист Гарри Каспаров

Владимир Кличко / Фото: Instagram

Для Овнов неделя обещает быть очень загруженной, как эфирная сетка во время Олимпиады. А также не слишком удачной в делах, если вы будете рассеяны на работе. Поэтому пока не сильно отвлекайтесь на стартовавший плей-офф НБА, а высыпайтесь как следует и будьте собраны. Чтобы победить все проблемы и стресс, которые могут возникнуть, найдите время для стретчинга или пилатеса.

ТЕЛЕЦ

20 апреля — 20 мая

Известные спортсмены: фристайлист Александр Абраменко, футболисты Дэвид Бекхэм и Руслан Малиновский

Дэвид Бекхэм / Фото: instagram.com/davidbeckham

Тельцам в последнюю неделю мая стоит сдерживать эмоции, чтобы не расстраивать свою вторую половинку и не увидеть перед собой красную карточку. Да и хвосты по работе не мешало бы подтянуть. Иначе вместо беззаботного июня и матчей Евро-2020 с бокальчиком пива будете разгребать старые проблемы. А также не помешают пробежки, которые приведут вас в тонус.

БЛИЗНЕЦЫ

21 мая — 21 июня

Известные спортсмены: лучник Виктор Рубан, гимнаст Рустам Шарипов, футболисты Стивен Джеррард и Сергей Ребров

Стивен Джеррард / Фото: Getty Images

Все важные дела нужно закончить до выходных, потому что потом не будет настроения. Еще бы, ведь уже в субботу – финал Лиги чемпионов. И вообще, во второй половине недели не принимайте важных решений, а лучше насладитесь закрытием футбольного сезона. И любовными приключениями, которые обещают вам звезду. Однако не забывайте про физическую нагрузку и поиграйте в теннис.

РАК

22 июня — 22 июля

Известные спортсмены: боксеры Майк Тайсон и Виталий Кличко, футболисты Лионель Месси и Зинедин Зидан

Майк Тайсон / Фото: Twitter

У вас будет захватывающая неделя с большим количеством целей и задач, почти как у многоборца. Поэтому постарайтесь правильно разложить силы на всю дистанцию, чтобы победно финишировать на выходных. Особенно поберегите себя в среду, которую лучше провести дома, приготовить вкусный ужин и уничтожить его, наслаждаясь финалом Лиги Европы. В этот период будет хорошо заняться йогой.

ЛЕВ

23 июля – 23 августа

Известные спортсмены: теннисист Роджер Федерер, пловчиха Яна Клочкова, гимнастки Анна Бессонова и Лилия Подкопаева

Знаменитая гимнастка Лилия Подкопаева / Фото: Instagram

На этой неделе Лев почувствует прилив энергии и желание сделать что-то новенькое. И даже ни разу не державшие в руках теннисную ракетку могли бы без раздумий заявиться в квалификацию "Ролан Гарррос". Львы разведут бурную деятельность, но не ждите результатов очень быстро. Чтобы получить свои призовые, вам нужно запастись терпением на длительный марафон. А лишнюю энергию направьте на катание на роликах и велосипеде.

ДЕВА

24 августа – 22 сентября

Известные спортсмены: теннисисты Андрей Медведев и Элина Свитолина, саблистка Ольга Харлан

Ольга Харлан / Фото: Getty Images

В начале недели перед вами откроются новые возможности для карьерного роста. Но чтобы перестать греть лавку запасных и стать крепким игроком основы или даже звездой своей команды, проявите хладнокровие и не заедайтесь с боссами. А они обязательно будут вас раздражать. Поиграйте в шахматы, чтобы абстрагироваться от ситуации, или выпустите пар в единоборствах.

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ВЕСЫ

23 сентября – 23 октября

Известные спортсмены: футболисты Андрей Шевченко и Пеле, теннисистка Серена Уильямс, горнолыжница Линдси Вонн

Линдси Вонн / Фото: Instagram

В доме Весов на этой неделе будет царить гармония. И появится возможность удачно вложить деньги. Конечно, не приобрести пакет акций Манчестер Юнайтед. Но это дельце должно выгореть. Также хорошее время для поездок за город. Не обязательно наматывать сотни километров, как в Джиро д'Италия, которое финиширует на этой неделе, но небольшие вылазки на природу – пешие или на велосипеде – пойдет вам на пользу.

СКОРПИОН

24 октября – 22 ноября

Известные спортсмены: фигуристка Оксана Баюл, футболисты Олег Блохин и Диего Марадона

Олег Блохин / Фото: ФФУ

О! Для большинства Скорпионов эта неделя обещает быть очень успешной в деловом и финансовом плане. Так, словно, после классной уличной драки вас пригласили в UFC, где вы поочередно за один вечер победили Макгрегора и Нурмагомедова, получив щедрые бонусы за лучшее шоу. Однако не забудьте и о своей команде поддержке, иначе начнутся конфликты в семье. Можете устроить совместный сплав или освоить доску SUP.

СТРЕЛЕЦ

23 ноября – 21 декабря

Известные спортсмены: шестовик Сергей Бубка, футболист Александр Зинченко, прыгунья в высоту Юлия Левченко

Юлия Левченко / Фото: Instagram

Стрельцы на этой неделе будут много планировать. Однако в первой половине недели не стоит браться за реализацию этих задумок. Зато у вас как раз появится время, чтобы окунуться в чемпионат мира по хоккею, где битвы в группах будут как раз в самом разгаре. А еще лучше устроить просмотр в дружеской компании, а потом и самим погонять, если не шайбу, то хотя бы мяч.

КОЗЕРОГ

22 декабря – 19 января

Известные спортсмены: гимнастка Ирина Дерюгина, баскетболист Леброн Джеймс, боксеры Мохаммед Али и Александр Усик

Александр Усик готов к новому вызову / Фото: Instagram

Хорошая неделя, чтобы не загонять себя на тренировках, а насладиться уже полученными результатами. Но если вы не можете сидеть без дела и все равно запускаете новый проект, то уже не берите тайм-аут на полпути. Чтобы добиться успеха, вам придется быть упорными и целеустремленными... Почти, как Усик, который все-таки получил свой чемпионский бой с Энтони Джошуа. В свободное время попробуйте себя в скалолазании – вам должно понравиться.

ВОДОЛЕЙ

20 января – 18 февраля

Известные спортсмены: боксер Василий Ломаченко, баскетболист Майкл Джордан, футболист Криштиану Роналду, хоккеист Уэйн Гретцки

Роналду / Фото: Reuters

Как бы вы ни любили решать исход матча в одиночку, на этой недели нужно побыть командным бойцом. Меньше думайте, чтобы избежать стресса, и не бойтесь пользоваться помощью друзей и близких, чтобы закончить всю незавершенную работу. Вас за это не дисквалифицируют. Собирайтесь с друзьями не только для работы, поиграйте вместе в футбол или баскетбол. А потом можете устроить себе праздник.

РЫБЫ

19 февраля – 20 марта

Известные спортсмены: шахматист Бобби Фишер, горнолыжник Марсель Хиршер, баскетболист Шакила О’Нил

Шакіл О'Ніл / Фото: Twitter

На этой неделе вам придется побегать как Усэйну Болту, чтобы заключить выгодную сделку. Это, конечно, не миллионные рекламные контракты Роджера Федерера, но большой прыжок по карьерной лестнице. Также самое время решить вопросы с жильем, чтобы было, где обустроить собственный трофейный уголок. На досуге вам не помешает йога или водные виды спорта.

Сюжет Елизаветы Герасимюк, Никиты Воробьева, Виктора Белогорцева Видео: Сегодня