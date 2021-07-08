Лунин нужен Реалу! Анчелотти обязали дать шанс украинскому голкиперу

Новый главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти будет строить новую команду вокруг Андрея Лунина и молодых игроков, приобретенных в последние годы

Андрей Лунин на тренировке мадридского Реала / Фото: Real Madrid

Украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин останется в составе испанского гранда на следующий сезон. Новый тренер Королевского клуба Карло Анчелотти, который сменил на этом посту Зинедина Зидана, рассчитывает на 22-летнего вратаря из Краснограда. Ранее мы сообщали, что Лунин отдыхает с женой на Мальорке.

По информации Marca, руководство "сливочных" поставило перед Анчелотти задачу строить команду вокруг приобретенных в последние годы молодых исполнителей. Поэтому украинец сохранит свое место в коллективе, оставаясь первое время сменщиком Тибо Куртуа.

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Однако отмечается, что вратарь не будет довольствоваться исключительно поединками Кубка Испании. Итальянский специалист, в зависимости от турнирного положения и соперников, будет давать шанс ему проявить себя в Лиге чемпионов и Примере.

5 июля игроки Реала сначала прошли медицинское обследование, а вечером приступили к первой тренировке под руководством Анчелотти. Так как Тибо Куртуа был задействован за сборную Бельгии на Евро-2020, и вернется в Реал не раньше, чем через три недели, основным вратарем команды на это время будет Лунин.

Ранее сообщалось, что Реал нашел Лунину новое место работы. Интерес к уроженцу Харьковской области проявил середняк Ла Лиги – Кадис.