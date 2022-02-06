6 февраля 16:30
Боруссия Д --
Байер --
6 февраля 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетико --
6 февраля 21:00
Сенегал --
Египет --
6 февраля 21:45 Онлайн
Лилль --
ПСЖ --
7 февраля 19:00
Полесье --
Черноморец --
8 февраля 19:00
Металлист --
Верес --
8 февраля 22:00
Бернли --
Манчестер Юнайтед --
8 февраля 22:00
Интер --
Рома --
9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 февраля 17:00
Эвертон --
Лидс --
12 февраля 17:15
Вильярреал --
Реал --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
12 февраля 19:00
Наполи --
Интер --
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Лукашенко договорился: украинцы отказываются болеть за Беларусь на Олимпиаде

Андрей Трофимов
6 февраля, 16:12
В эти дни в Пекине проходит зимняя Олимпиада-2022. Так повелось, что в Украине часто поддерживают не только своих спортсменов, но и представителей бывшего СССР. Но времена меняются

Украинцы не хотят поддерживать Беларусь в Пекине / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Последние события на границе Украины и недавнее заявление белорусского диктатора Александра Лукашенко повлияли на отношение к белорусам в Украине.

Об этом свидетельствуют результаты опроса от социологической компании Gradus, который был сделан для "Спорт.Сегодня".

Реклама

Почти 55% респондентов не будут болеть за белорусских спортсменов на Олимпиаде в Пекине. Примечательно, что большинство – это люди в возрасте, которые как раз еще могли застать союзное государство и до сих пор испытывать ностальгические чувства.

ВсегоПолВозрастной интервал
МужчиныЖенщины18-2425-3435-4445-5455-60
Да28,1%29,9%26,0%53,5%31,2%26,0%27,7%13,5%
Нет54,9%53,5%56,6%35,7%57,4%53,7%52,7%68,7%
Тяжело ответить17,0%16,7%17,4%10,8%11,5%20,3%19,6%17,8%

А вот что удивило, так это то, что из 28% намеревающихся поддерживать Беларусь большинство представляет прогрессивную молодежь.

Что касается регионального разделения, то больше за Беларусь будут болеть на востоке Украины (46%), а меньше всего – в центральной части нашей страны (20%).