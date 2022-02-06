Лукашенко договорился: украинцы отказываются болеть за Беларусь на Олимпиаде

Украинцы не хотят поддерживать Беларусь в Пекине / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня
Последние события на границе Украины и недавнее заявление белорусского диктатора Александра Лукашенко повлияли на отношение к белорусам в Украине.
Об этом свидетельствуют результаты опроса от социологической компании Gradus, который был сделан для "Спорт.Сегодня".
Почти 55% респондентов не будут болеть за белорусских спортсменов на Олимпиаде в Пекине. Примечательно, что большинство – это люди в возрасте, которые как раз еще могли застать союзное государство и до сих пор испытывать ностальгические чувства.
|Всего
|Пол
|Возрастной интервал
|Мужчины
|Женщины
|18-24
|25-34
|35-44
|45-54
|55-60
|Да
|28,1%
|29,9%
|26,0%
|53,5%
|31,2%
|26,0%
|27,7%
|13,5%
|Нет
|54,9%
|53,5%
|56,6%
|35,7%
|57,4%
|53,7%
|52,7%
|68,7%
|Тяжело ответить
|17,0%
|16,7%
|17,4%
|10,8%
|11,5%
|20,3%
|19,6%
|17,8%
А вот что удивило, так это то, что из 28% намеревающихся поддерживать Беларусь большинство представляет прогрессивную молодежь.
Что касается регионального разделения, то больше за Беларусь будут болеть на востоке Украины (46%), а меньше всего – в центральной части нашей страны (20%).