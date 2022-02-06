Лукашенко договорился: украинцы отказываются болеть за Беларусь на Олимпиаде

Украинцы не хотят поддерживать Беларусь в Пекине / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Последние события на границе Украины и недавнее заявление белорусского диктатора Александра Лукашенко повлияли на отношение к белорусам в Украине.

Об этом свидетельствуют результаты опроса от социологической компании Gradus, который был сделан для "Спорт.Сегодня".

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Почти 55% респондентов не будут болеть за белорусских спортсменов на Олимпиаде в Пекине. Примечательно, что большинство – это люди в возрасте, которые как раз еще могли застать союзное государство и до сих пор испытывать ностальгические чувства.

Всего Пол Возрастной интервал Мужчины Женщины 18-24 25-34 35-44 45-54 55-60 Да 28,1% 29,9% 26,0% 53,5% 31,2% 26,0% 27,7% 13,5% Нет 54,9% 53,5% 56,6% 35,7% 57,4% 53,7% 52,7% 68,7% Тяжело ответить 17,0% 16,7% 17,4% 10,8% 11,5% 20,3% 19,6% 17,8%

А вот что удивило, так это то, что из 28% намеревающихся поддерживать Беларусь большинство представляет прогрессивную молодежь.

Что касается регионального разделения, то больше за Беларусь будут болеть на востоке Украины (46%), а меньше всего – в центральной части нашей страны (20%).