После матча заключительного тура украинской Премьер-лиги с Ингульцом португалец Каштру попрощался с игроками Шахтера и заявил, что сделал это со счастливой душой

Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Луиш Каштру покидает Шахтер. Воскресный поединок заключительного тура УПЛ, в котором "горняки" обыграли Ингулец 1:0, стал последним для португальского специалиста у руля донецкой команды.

Напомним, в этом сезоне Шахтер не смог защитить чемпионский титул, пропустив вперед Динамо.

После игры с Ингульцом 9 мая Каштру, у которого по окончании этого сезона истекает контракт с Шахтером, попрощался с игроками команды.

"Я говорю: "До свидания!" Это "до свидания" – с большими пожеланиями удачи и со счастливой душой. Для меня было честью представлять Шахтер", – заявил Каштру в эфире программы "Тур онлайн" на канале Футбол 1