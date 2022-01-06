Лучший теннисист мира на грани депортации. А все из-за вакцины от COVID-19

Фанаты Новака пришли к отелю поддержать теннисиста / Фото: Коллаж: Сегодня

Австралийские власти отложили до понедельника, 10 января, решение по делу сербского теннисиста Новака Джоковича. Ему грозит депортация.

Накануне Новак прилетел в Мельбурн на Australian Open, но не смог пройти пограничный контроль. Серб более пяти часов беседовал с пограничниками, но ему так и не разрешили въезд в страну.

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Вскоре стало известно, что визу Джоковича аннулировали. Теннисист не смог обосновать причину для получения медицинского отвода от вакцинации.

Напомним, что на Australian Open пускают лишь вакцинированных игроков. Новак же неоднократно скептически отзывался о прививке от коронавируса.

Australian Open начнется 17 января. Новак Джокович – действующий и девятикратный победитель турнира.