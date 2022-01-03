Лучший подарок на Новый год! Лидер Тоттенхэма простым жестом осчастливил юную болельщицу

Юная болельщица помогла Тоттенхэму одержать победу / Фото: Коллаж: Сегодня

Корейский вингер Тоттенхэма Сон Хын Мин разминался на футбольном поле перед матчем 21-го тура с Уотфордом.

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Юная болельщица "шпор" поприветствовала футболистов, помахав им рукой.

Какое же счастье было на лице ребенка, когда в ответ на ее приветствие футболист тоже помахал рукой.

Реакция маленькой девочки была неподражаема, ее лицо светилось от счастья.

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Добавим, что получив такой заряд от юной болельщицы, Тоттенхэм победил Уотфорд со счетом 1:0, а корейский нападающий Сон Хын Мин отыграл весь матч и сделал голевой ассист на партнера по команде.

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После сыгранного матча "шпоры" поднялись на шестое место в турнирной таблице АПЛ.