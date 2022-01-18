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Лучший бомбардир всех времен и народов. Роналду получил особый приз от ФИФА

Сергей Шаховец
18 января, 00:37
Звездного португальца не было среди трех номинантов на награду лучшему игроку 2021 года, но капитан сборной Португалии получил специальный приз от ФИФА

Криштиану Роналду побил мировой рекорд по голам за сборную / Фото: Коллаж: Сегодня

В Цюрихе состоялась ежегодная церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА.

Лучшим игроком 2021 года по версии ФИФА стал форвард Баварии и сборной Польши Роберт Левандовски.

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Специальную награду The Best от ФИФА получил Криштиану Роналду. В прошлом году капитан сборной Португалии побил мировой рекорд по голам за сборную. Забив два мяча в ворота Ирландии (2:1) в 4-м туре квалификации на ЧМ-2022, Криштиану со 111 мячами опередил экс-форварда сборной Ирана Али Даеи (109).

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Напомним, что Криштиану Роналду получил первые две награды лучшего футболиста года по версии ФИФА в 2016 и 2017.

Также мы сообщали, что Роналду отдал первое место в голосовании нынешнему победителю Роберту Левандовски, в отличии от своего вечного конкурента Лионеля Месси.

Месси проигнорировал достижения Левандовски / Фото: Коллаж: Сегодня

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Добавим, что Премию Пушкаша за лучший гол 2021 года получил представитель английской Премьер-лиги Эрик Ламела. Его гол в ворота Арсенала был признан самым красивым.