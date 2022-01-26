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Лучше бы не вспоминал Джоковича. Медведева освистали в Австралии

Сергей Шаховец
26 января, 17:46
Болельщики на Открытом чемпионате Австралии хотят поскорее забыть первую ракетку мира Новака Джоковича, которого депортировали с Зеленого континента

Медведева освистала публика за упоминание о Джоковиче / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский теннисист Даниил Медведев в четвертьфинале Australian Open победил Феликса Оже-Альяссима из Канады. Противостояние длилось 4 часа 42 минуты и закончилось со счетом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4 в пользу Медведева.

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После нелегкой победы россиянин дал интервью на корте, упомянув главного антивакцинатора планеты Новака Джоковича. Публика на трибунах отреагировала свистом на пламенную речь россиянина.

"Не знаю, правильно ли сейчас подумают люди, но я подумал – а что бы сейчас сделал Новак?

Это то, что прошло через мое сознание. Новак – великий чемпион, так же как Рафа и Роджер", – сказал Медведев.

Напомним, действующий чемпион Australian Open Джокович был депортирован из Австралии из-за нарушения карантинных правил. Кстати, в прошлогоднем финале серб обыграл именно Медведева – 7:5, 6:2, 6:2.

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Добавим, что Australian Open продлится до 30 января.