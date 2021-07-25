Лучшая украинская пловчиха провалилась на Олимпиаде-2020

Украинская пловчиха Дарья Зевина неудачно выступила в квалификации Олимпиады-2020 в плавании на спине на дистанции 100 метров. Лучшая наша "русалка" финишировала в третьем десятке

Дарья Зевина провалила заплыв на Олимпиаде / Фото: Reuters

В своем заплыве украинка оказалась шестой, продемонстрировав время 1:01.97, однако в сводной таблице Зевина заняла лишь 30-е место, а в финал выходят 16 спортсменок

Отставание от лидера составило 4.09 секунды. Кстати, австралийка Кэйли Маккеон, продемонстрировавшая лучшее время (57.88), установила олимпийский рекорд. Ей же принадлежит мировой рекорд (57.45).

На этом выступление Зевиной на Олимпиаде-2020 не завершается. 29 июля Дарья будет соревноваться в квалификации на спине на 200 метров. Надеемся, что украинка улучшит свои позиции.

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Напомним, все результаты украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио собраны в нашем специальном разделе, где отдельно отмечаются медалисты.

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