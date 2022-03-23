Лучшая теннисистка мира завершила карьеру в 25 лет – причина

Эшли Барти заработала на корте более 20 млн долларов / Фото: Instagram

Трехкратная победительница турниров "Большого шлема", первая ракетка мира Эшли Барти объявила о завершении карьеры.

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Австралийской теннисистке всего 25 лет и в данный момент она занимает первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

"Теннис воплотил все мои мечты и даже больше. Но у меня больше не осталось сил играть. Я дала такому прекрасному виду спорта, как теннис, все, что могла. Считаю, что сейчас подходящий момент постараться достичь других целей", – прокомментировали Барти свое решение.

Достижения Барти

В 2019 году Эшли Барти выиграла Ролан Гаррос, в 2021-м – Уимблдон, в 2022-м – Открытый чемпионат Австралии.

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На Олимпиаде-2020 завоевала бронзовую медаль в миксте.

За свою карьеру выиграла 15 турниров WTA и заработала 21,6 млн долларов.

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Вторая в истории

Эшли Барти стала второй спортсменкой в истории, завершившей карьеру в статусе первой ракетки мира.

Первой теннисисткой, сделавшей это, была бельгийка Жюстин Энен. Она объявила о завершении карьеры в 2008 году.