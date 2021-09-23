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2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
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Луческу проигнорировал коридор Шахтера

Андрей Трофимов
23 сентября, 09:48
После поражения от Шахтера в матче за Суперкубок тренер Динамо отправился за наградой отдельно от своих игроков и в обход коридора, созданного "горняками"

Коллаж - "Сегодня" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер", Dynamo.kiev.ua

После 0:3 от Шахтера в матче за Суперкубок Украины коуч Динамо Мирча Луческу обвинил тренерский штаб и скамейку соперника в неуважении.

При этом сам Мирча отметился противоречивым поведением после финального свистка.

Перед награждением трофеем игроки Шахтера устроили коридор уважения, через который за своими наградами прошли футболисты Динамо.

Однако Луческу, бывший тренер Шахтера, через него не прошел.

За медалью тренер Динамо поднялся отдельно от своих футболистов, минуя коридор от Шахтера.

Напомним, сразу после игры Луческу упрекнул Шахтер в отсутствии Fair Play, заявив: "Не понравились выходы на поле тренерского штаба соперника во время игры. Кроме того, со скамейки Шахтера игроки и тренеры постоянно выбегали и кричали в нашу сторону".

"Я уважаю всех. Но если Луческу говорит, что у нас не было уважения, тогда как он сам в каждом матче прибавляет давления на арбитров, то такие моральные уроки я не принимаю, – сказал в ответ главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби. – Для меня Луческу – маэстро. Но мне не нравится, когда остальные считают меня дураком".

ОБЗОР СУПЕРКУБКА

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